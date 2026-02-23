Todas las cancelaciones en Nueva York y Nueva Jersey por la tormenta invernal: aeropuertos y transportes afectados hoy
Las agencias programaron horarios distintos; Zohran Mamdani suspendió las clases en la Gran Manzana
La tormenta invernal que azota a Nueva York y Nueva Jersey produce demoras en el tránsito y cancelaciones en distintos medios de transporte. Actualmente, rigen horarios modificados para trenes, ferrocarriles y el metro. En este contexto, la gobernadora Kathy Hochul ofreció consejos útiles para los neoyorquinos.
Aeropuertos y transporte afectados hoy por la tormenta invernal en Nueva York y Nueva Jersey
El clima extremo genera alertas en todo el área de Nueva York y Nueva Jersey a partir de las complicaciones en el tránsito y la abundante caída de precipitaciones en forma de nieve.
Según cómo avance el clima, podrían producirse nuevas demoras y cancelaciones en ambos estados. En la Gran Manzana, las clases fueron suspendidas por el alcalde Zohran Mamdani.
El domingo, hubo 1746 vuelos cancelados en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark en conjunto hasta las 16 hs, según el servicio de seguimiento FlightAware. Hasta el momento, de acuerdo con lo que informó Gothamist, la lista de cierres y cancelaciones en Nueva York incluye:
- El ferrocarril de Staten Island funcionará cada media hora este lunes, sin servicio exprés.
- Long Island Rail Road mantiene la suspensión del servicio desde la 1 hs del lunes.
- Metro-North Railroad ofrece un servicio cada hora en las líneas Harlem, Hudson y New Haven y un servicio de fin de semana en los ramales Connecticut y Wassaic.
- El aeropuerto Long Island Mac Arthur se mantuvo cerrado hasta las 13 horas del Este, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
- Condado de Westchester: se esperan cancelaciones para los usuarios de Bee-Line.
- Las restricciones para vehículos comerciales en la I-84 y todas las carreteras hacia el sur entraron en vigor a las 16 hs del domingo.
De acuerdo con CNBC, más de 1000 salidas y llegadas desde y hacia el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York (aproximadamente el 98 % de la programación del día) fueron canceladas el lunes.
En esa línea, las interrupciones de vuelos continuarían el martes, con alrededor del 40% de los vuelos cancelados en LaGuardia y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
Además, en el caso de las instituciones educativas, el cronograma contempla:
- Las facultades y oficinas de CUNY pasarán al aprendizaje y trabajo remotos durante este lunes.
- Suffolk County Community College canceló todas las clases y eventos del domingo después de las 12 hs.
- La Universidad Adelphi cerró su campus y centros satélites durante este lunes.
- Las escuelas públicas de Hempstead están cerradas este lunes.
- Las escuelas públicas de Yonkers están cerradas este lunes.
Todas las cancelaciones vigentes en Nueva Jersey por la tormenta de nieve
En el caso de Nueva Jersey, las cancelaciones que continúan vigentes este lunes son:
- Servicio ferroviario Princeton Dinky.
- El servicio ferroviario está suspendido y permanecerá así hasta que las condiciones permitan de manera segura la reanudación gradual del servicio.
- El servicio de tren ligero (Newark, Hudson-Bergen y River LINE) está suspendido y permanecerá de este modo hasta que las condiciones permitan de manera segura la reanudación gradual del servicio.
- Servicio Access Link de NJ TRANSIT.
- Sistema de ferry Seastreak.
En cuanto a las escuelas y otras entidades educativas, la lista es:
- Las escuelas públicas de Paterson cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Elizabeth cerradas el lunes y martes.
- Las escuelas públicas de Clifton cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Bayona cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Passaic cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Newark cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Jersey City cerradas el lunes.
- Las escuelas públicas de Union City cerradas el lunes.
- NJIT cerró su campus el domingo y el lunes, y las clases serán remotas.
Los consejos en Nueva York para afrontar la tormenta invernal
En el escenario por la tormenta invernal, la gobernadora declaró el estado de emergencia en:
- Albany
- Bronx
- Columbia
- Greene
- Delaware
- Dutchess
- Kings
- Nassau
- Nueva York (ciudad)
- Orange
- Otsego
- Putnam
- Queens
- Rensselaer
- Richmond
- Rockland
- Schenectady
- Schoharie
- Suffolk
- Sullivan
- Ulster
- Westchester
En un comunicado, el gobierno de Hochul dio varios consejos para afrontar esta jornada:
- Estar atento al pronóstico para el área y las zonas a las que pueda viajar.
- Asegurarse de que el auto esté equipado con equipo de supervivencia como mantas, una pala, una linterna y baterías de repuesto si es necesario trasladarse.
- Si el conductor tiene un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como una radio bidireccional, debe mantenerlo cargado y llevarlo consigo siempre que viaje. Si se queda varado, podrá pedir ayuda e informar a los rescatistas de su ubicación.
- Asegurarse de que el vehículo esté libre de hielo y nieve; una buena visión es clave para una buena conducción. Planificar las paradas y mantener una mayor distancia entre los autos.
- No acercarse ni tocar cables eléctricos caídos o descolgados: tratar todos estos elementos como si estuvieran activos y fueran peligrosos.
- Apagar o desenchufar las luces y los electrodomésticos para evitar una sobrecarga del circuito cuando se restablezca el servicio; dejar una luz encendida para indicar cuándo se ha restablecido la electricidad.
- Si se va la calefacción durante una tormenta, mantener el calor cerrando las habitaciones que no sean necesarias.
