Todas las cancelaciones en Nueva York y Nueva Jersey por la tormenta invernal: aeropuertos y transportes afectados hoy

La tormenta invernal que azota a Nueva York y Nueva Jersey produce demoras en el tránsito y cancelaciones en distintos medios de transporte. Actualmente, rigen horarios modificados para trenes, ferrocarriles y el metro. En este contexto, la gobernadora Kathy Hochul ofreció consejos útiles para los neoyorquinos.

Aeropuertos y transporte afectados hoy por la tormenta invernal en Nueva York y Nueva Jersey

El clima extremo genera alertas en todo el área de Nueva York y Nueva Jersey a partir de las complicaciones en el tránsito y la abundante caída de precipitaciones en forma de nieve.

Según cómo avance el clima, podrían producirse nuevas demoras y cancelaciones en ambos estados. En la Gran Manzana, las clases fueron suspendidas por el alcalde Zohran Mamdani.

El mensaje de Hochul para Nueva York por la tormenta invernal

El domingo, hubo 1746 vuelos cancelados en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark en conjunto hasta las 16 hs, según el servicio de seguimiento FlightAware. Hasta el momento, de acuerdo con lo que informó Gothamist, la lista de cierres y cancelaciones en Nueva York incluye:

El ferrocarril de Staten Island funcionará cada media hora este lunes, sin servicio exprés.

funcionará cada media hora este lunes, sin servicio exprés. Long Island Rail Road mantiene la suspensión del servicio desde la 1 hs del lunes.

desde la 1 hs del lunes. Metro-North Railroad ofrece un servicio cada hora en las líneas Harlem, Hudson y New Haven y un servicio de fin de semana en los ramales Connecticut y Wassaic.

ofrece un servicio cada hora en las líneas Harlem, Hudson y New Haven y un servicio de fin de semana en los ramales Connecticut y Wassaic. El aeropuerto Long Island Mac Arthur se mantuvo cerrado hasta las 13 horas del Este, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

hasta las 13 horas del Este, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Condado de Westchester : se esperan cancelaciones para los usuarios de Bee-Line.

: se esperan cancelaciones para los usuarios de Bee-Line. Las restricciones para vehículos comerciales en la I-84 y todas las carreteras hacia el sur entraron en vigor a las 16 hs del domingo.

De acuerdo con CNBC, más de 1000 salidas y llegadas desde y hacia el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York (aproximadamente el 98 % de la programación del día) fueron canceladas el lunes.

En esa línea, las interrupciones de vuelos continuarían el martes, con alrededor del 40% de los vuelos cancelados en LaGuardia y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Además, en el caso de las instituciones educativas, el cronograma contempla:

Las facultades y oficinas de CUNY pasarán al aprendizaje y trabajo remotos durante este lunes.

Suffolk County Community College canceló todas las clases y eventos del domingo después de las 12 hs.

La Universidad Adelphi cerró su campus y centros satélites durante este lunes.

Las escuelas públicas de Hempstead están cerradas este lunes.

Las escuelas públicas de Yonkers están cerradas este lunes.

Todas las cancelaciones vigentes en Nueva Jersey por la tormenta de nieve

En el caso de Nueva Jersey, las cancelaciones que continúan vigentes este lunes son:

Servicio ferroviario Princeton Dinky.

El servicio ferroviario está suspendido y permanecerá así hasta que las condiciones permitan de manera segura la reanudación gradual del servicio.

El servicio de tren ligero (Newark, Hudson-Bergen y River LINE) está suspendido y permanecerá de este modo hasta que las condiciones permitan de manera segura la reanudación gradual del servicio.

Servicio Access Link de NJ TRANSIT.

Sistema de ferry Seastreak.

A partir de la tormenta invernal, las clases fueron canceladas en Nueva York y varias jurisdicciones de Nueva Jersey Freepik

En cuanto a las escuelas y otras entidades educativas, la lista es:

Los consejos en Nueva York para afrontar la tormenta invernal

En el escenario por la tormenta invernal, la gobernadora declaró el estado de emergencia en:

Albany

Bronx

Columbia

Greene

Delaware

Dutchess

Kings

Nassau

Nueva York (ciudad)

Orange

Otsego

Putnam

Queens

Rensselaer

Richmond

Rockland

Schenectady

Schoharie

Suffolk

Sullivan

Ulster

Westchester

La gobernadora Hochul emitió alerta de nieve en Nueva York, tras lo que compartió consejos útiles para los ciudadanos Archvivo

En un comunicado, el gobierno de Hochul dio varios consejos para afrontar esta jornada: