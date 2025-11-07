Más de 1000 vuelos cancelados en todo EE.UU. por efecto del shutdown y advierten que irán en aumento

WASHINGTON.- Cientos de vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos mientras las aerolíneas comenzaban a cumplir con la orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir el servicio a escala nacional debido al cierre del gobierno.

Las restricciones comenzaron este viernes en un 4% en los aeropuertos con mayor tráfico y según anunció la FAA aumentarían hasta un 10% para el 14 de noviembre. Estarán en vigor entre las seis de la mañana y las diez de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió este viernes que se podría obligar a las aerolíneas a reducir hasta el 20% de sus vuelos más adelante si el cierre del gobierno no finaliza.

“Analizo los datos”, dijo Duffy. “Tomaremos decisiones en función de lo que observemos en el espacio aéreo”.

Un pasajero aguarda por su avión ante la incertidumbre de las restricciones AP News

Aunque la orden de la FAA hizo que algunos pasajeros crearan planes alternativos, la mayoría se sintió aliviada al ver que sus aviones seguían todavía en horario, debido a que las restricciones subirán de manera paulatina.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte. Más de 800 vuelos fueron cancelados, según el sitio de rastreo de vuelos FlightAware.

Aunque muchos viajeros cambiaron sus itinerarios sin demasiados inconvenientes, otros no tuvieron tanta suerte.

Karen Soika, de Greenwich, Connecticut, no pudo tomar su vuelo de Nueva Jersey a Utah y buscó una alternativa. “Soy cirujana, estoy acostumbrada al caos”, dijo. Intentó sin éxito reservar un auto de alquiler para llegar a Utah y realizar un viaje de fin de semana antes de decidirse por una opción que parecía sacada de Hollywood.

Los controles se seguridad estaban saturados en la mayoría de los aeropuertos KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

“Iré a U-Haul (una empresa de alquiler de vehículos pesados) y atravesaré el país conduciendo un camión para regresar a Utah", dijo Soika, quien asesora en la realización de escenas médicas para un spin-off de la serie de televisión “Yellowstone”.

La FAA explicó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin cobrar. Muchos trabajan semanas de seis días con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

Largas filas en los controles de seguridad

Aunque la presión sobre los controladores es la consecuencia más preocupante del cierre, pues los dejó sin sueldo y los hizo faltar al trabajo, los viajeros también deben lidiar con la carga adicional que llevan los trabajadores de seguridad del aeropuerto.

Los pasajeros que llegaron al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston enfrentaron filas de seguridad que parecían interminables e inmóviles, lo que hizo que algunas personas se acostaran mientras esperaban. “Nunca había visto algo así”, dijo Cara Bergeron sobre la extensión de la fila, después de volar de Houston a Atlanta.

El panel de vuelos del aeropuerto de Atlanta, con algunas cancelaciones MEGAN VARNER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

United y American Airlines pudieron reprogramar rápidamente los vuelos de la mayoría de los viajeros. El vocero de United, Josh Freed, dijo que más de la mitad de los vuelos estaban programados para llegar a sus destinos en las siguientes cuatro horas de su plan original.

“Hemos tenido mucho éxito al reprogramar los viajes de la gente, esa es la conclusión”, señaló. Las aerolíneas centraron sus recortes en rutas regionales a aeropuertos donde tienen varios vuelos diarios. American, por ejemplo, redujo los vuelos de Dallas al noroeste de Arkansas de diez a ocho por día.

Delta Air Lines canceló 170 vuelos este viernes, Southwest Airlines canceló alrededor de 120 vuelos, y American decidió suprimir 220 vuelos diarios hasta el lunes.

Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James, dijo que esta es una temporada menos concurrida para viajar, por lo que las aerolíneas deberían ser capaces de reprogramar mejor a los pasajeros en otros vuelos.

Aviones de Southwest Airlines frente a la torre de control del aeropuerto de Los Ángeles MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las aerolíneas esperan interrupciones limitadas este fin de semana y enfatizaron que no se prevé que los vuelos internacionales se vean afectados.

Pero la agitación se intensificará en los próximos días y podría volverse caótica si la desaceleración se extiende hasta el feriado de Acción de Gracias, a solo semanas de distancia.

Aun después de que esto termine, tomará días volver a la normalidad. “La próxima semana, las aerolíneas van a tener que decir, ‘Bueno, se hicieron los cortes fáciles. Ahora tenemos que empezar a hacer los cortes difíciles’“, dijo Henry Harteveldt, analista de la industria.

La orden de restricciones de vuelo llega mientras el gobierno incrementa la presión sobre los legisladores demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

Agencias AP y Reuters