Una dietista de Nueva York advierte sobre las tendencias para bajar de peso que no funcionan: “Cuidado”
Maddie Pasquariello asegura que existen muchas prácticas que no funcionan y son un riesgo para la salud
- 4 minutos de lectura'
La dietista titulada Maddie Pasquariello, de Nueva York, explicó que tras las semanas de sedentarismo y posibles excesos en alimentación durante las celebraciones decembrinas, muchas personas caen en una espiral poco saludable y siguen tendencias para perder peso, que son demasiado ambiciosas y aparecen constantemente en las redes sociales.
Las tendencias para perder peso que no funcionan, según dietista
Maddie Pasquariello, quien sigue una alimentación 80/20 basada en consumir la mayor cantidad de alimentos saludables y pequeños “caprichos” de vez en cuando, explicó que a principios de año las redes sociales se llenan de recomendaciones para perder peso poco efectivas, de acuerdo con Business Insider.
Explicó que el progreso que se consiguió durante todo un año de buenos hábitos no se arruina por un par de semanas en diciembre, aunque sí detalló que muchas tendencias se “venden” como una forma fácil y rápida de cumplir con los propósitos de Año Nuevo.
Sin embargo, muchas de estas prácticas pueden ser perjudiciales para la salud de algunos pacientes, por lo que acusó que los consejos para bajar de peso que no logran su cometido son:
- Ayuno intermitente que promete perder peso rápidamente
La profesional precisó que el ayuno intermitente puede funcionar en algunas personas, aunque para otras puede significar renunciar al desayuno o a la cena y hacer que experimenten más hambre, lo que provocaría comer de más y no perder el peso deseado.
- Suplementos alimenticios de moda
Algunas empresas promocionan suplementos como “chocolates saludables” o “píldoras” que prometen quemar grasa, acelerar el metabolismo o reducir el apetito.
Pasquariello pidió tener cuidado con este tipo de anuncios, ya que la ciencia de la nutrición no funciona así y en la mayoría de las ocasiones (un 99,9%) son estafas que llevan a las personas a perder dinero y no conseguir bajar de peso.
- Dieta alcalina y otras tendencias
Este plan de alimentación, que dicta solo consumir frutas y verduras para modificar el pH del cuerpo y perder grasa, es solo pseudociencia, y su efectividad no está comprobada.
La dietista advirtió que este tipo de restricciones alimentarias generan deficiencia en otros nutrientes importantes para el organismo.
Qué sí funciona para bajar de peso, según la ciencia
Aunque la dietista Maddie Pasquariello explicó que algunos de los métodos mencionados anteriormente pueden ser útiles en determinados pacientes y situaciones, recomendó evitarlos a toda costa.
Por otro lado, la ciencia detrás de la pérdida de peso indica que existen múltiples factores clave que influyen en el éxito o el fracaso, de acuerdo con The Conversation.
El almacenamiento de grasa corporal es un mecanismo de supervivencia utilizado en épocas pasadas por el ser humano. Aunque en el mundo moderno ya no suele ser tan útil, el cerebro suele recordarlo y cuando se intenta perder peso el cuerpo lo percibe como una amenaza.
Por ello se recomienda evitar las dietas drásticas, que pueden disparar aún más los niveles de hambre y los antojos, y enfocarse en crear hábitos sostenibles que sean buenos para la salud general del paciente.
Además de la alimentación saludable, también se debe priorizar el sueño, ya que un descanso óptimo puede regular el apetito y mejorar los niveles de azúcar en sangre o la salud cardíaca.
Estos dos factores deben mezclarse con un programa de ejercicios que también sea sostenible para el paciente, ya que por sí sola la actividad física no es suficiente para perder grasa corporal, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Finalmente, la persona que se someta a un programa de pérdida de peso debe asegurarse de comer menos calorías de las que quema diariamente.
