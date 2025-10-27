Venden en 6,9 millones la casa en Long Island donde vivió el “Lobo de Wall Street”

La historia del corredor de bolsa Jordan Belfort se hizo popular en 2013 cuando se lanzó la película El lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. El filme retrató la casa en la que vivió en Long Island, en Nueva York, misma que hace unos días se vendió en 6,9 millones de dólares.

La casa del “Lobo de Wall Street” se vende fuera del mercado

Durante el apogeo de su carrera como agente de bolsa, en la década de los 90, Belfort vivió en la casa de más de 2650 metros cuadrados con su esposa, Nadine Macaluso, interpretada en la cinta por Margot Robbie, de acuerdo con The Real Deal.

El gobierno federal confiscó la propiedad y la vendió en 2001 IG @joescavosellsluxury - IG @joescavosellsluxury

Joe Scavo de Douglas Elliman, quien representó a los vendedores, explicó al medio especializado en bienes raíces que fue una pareja de Staten Island la que pagó US$6,9 millones en un acuerdo fuera de mercado. La propiedad está ubicada en el 5 Pin Oak Court en el suburbio de Glen Head.

Video: así es la casa en la que vivió Jordan Belfort

“Refinada, atemporal y elegante: esta inspiradora propiedad acaba de cerrarse, fuera del mercado y a un precio récord”, explicó el agente de bienes raíces en sus redes sociales. Detalló que la propiedad es lo que se espera de una residencia en Old Brookville, con un gran terreno, comodidades de lujo y un diseño impecable por dentro y por fuera.

La casa, de casa de cinco dormitorios y seis baños, cuenta con garaje para tres coches, gimnasio, bodega y cancha de ráquetbol acristalada. En el terreno de la mansión hay una piscina climatizada, una cocina al aire libre y una casa en el árbol. Completa la vivienda, una cancha deportiva cubierta y extensos jardines.

Venden 2n 6,9 millones de dólares la casa donde vivió el “Lobo de Wall Street”

Según The Real Deal, los últimos vendedores de la casa compraron la propiedad en 2018 por US$2,4 millones, la cifra representa US$1 millón menos que el precio pedido cuando salió al mercado el año anterior.

Los antiguos propietarios gastaron millones en la renovación, dijo a The New York Post Kerry DeBellis, de ReMax Elite, representante de la pareja que la compró recientemente. “Hicieron una renovación completa por dentro y por fuera”, añadió.

Se sabe que se hicieron cambios a la mansión poco después de que la compraron, aunque conservaron algunos de los detalles originales, como las puertas de caoba y el piso de mármol del comedor.

La casa, ubicada en Long Island, cuenta con acabados de lujo IG @joescavosellsluxury - IG @joescavosellsluxury

La historia de venta de la casa de Belfort “El lobo de Wall Street”

Joe Scavo expresó en redes sociales que la historia de extravagancia, éxito y opulencia de esta casa se ha reinventado para el estilo de vida atemporal de Old Brookville, en la costa norte de Long Island. Agregó que fue remodelada y equipada para el siglo XXI.

Belfort fue condenado por fraude de valores en 1998. El gobierno federal confiscó la propiedad y la vendió en 2001.

El agente de bienes raíces de Douglas Elliman comentó a The Real Deal que la preparaba para ponerla a la venta cuando conoció a los compradores en un recorrido por otra vivienda en la zona.

La mansión fue vendida en un proceso fuera de mercado IG @joescavosellsluxury - IG @joescavosellsluxury

“Esa propiedad no les convenció. Mientras el comprador me explicaba lo que realmente quería, lo entendí. Les dije en ese mismo instante: ‘Tengo lo que buscan’”.

“Vendido con total discreción y respeto hacia mis clientes, este logro estuvo meses en la realización. Requirió estrategias intrincadas, una gran red de compradores dispuestos y paciencia para llevar este acuerdo a la mesa de cierre”, señaló Scavo en Instagram.