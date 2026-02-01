Vendieron una pared por casi US$500 mil: la familia de Brooklyn que convirtió un mural de Banksy en un negocio

Una familia de Brooklyn, Nueva York, vendió una sección de pared con un mural de Banksy. La obra fue pintada en octubre de 2013 en un edificio de su propiedad en Coney Island. La pieza, conocida como “Tagging Robot”, fue retirada el mes pasado de ese inmueble, ubicado entre las avenidas Stillwell y Neptune, y fue trasladada a una cervecería de Connecticut.

Cómo apareció el mural de Banksy en Coney Island

El grafiti apareció de noche, en octubre de 2013, un año después del huracán Sandy. La familia Ruocco relató a The New York Post que desconocía la autoría hasta que la llegada de curiosos convirtió la pintura en una sensación viral.

La obra, conocida como The Tagging Robot, fue retirada del edificio y trasladada a una cervecería de Connecticut Captura de video de New York Post

La pieza muestra a un androide que pinta con aerosol un código de barras y formó parte de una serie similar realizada ese otoño. La familia Ruocco llamó a la obra “Mr. Robot”, la protegió con una puerta enrollable y contrató seguridad para vigilarla.

Richard Ruocco explicó que los propietarios entendieron que dejar la intervención artística en la pared implicaba “perder el dinero”. Por ese motivo, comenzaron a evaluar su venta y buscaron compradores durante años.

Por qué tardaron más de 10 años en vender el mural de Banksy

Con el paso de los años, el interés por ese mural se atenuó y la demanda fue limitada. Richard Ruocco explicó que el mercado no respondía y que pocos estaban dispuestos a comprar una pared de ladrillos completa.

Sin embargo, el escenario cambió cuando su hermano mayor, Anthony Ruocco, leyó que una cervecería al aire libre de Connecticut había comprado otra pieza del mismo autor dejada en El Bronx en la misma época.

Fue así que Anthony se contactó con Foolproof Brewery y negoció el traspaso del mural. Richard dijo que no lo vendieron al precio que “querían originalmente” porque bajaron el valor para que el comprador acepte. Agregó que el nuevo dueño afrontó un costo adicional cercano a US$75.000 para retirar y transportar la obra.

La extracción estuvo a cargo de transportistas de bellas artes, que apuntalaron la sección de ladrillos dentro de un marco de acero y la retiraron como una sola pieza. La obra quedó instalada en Bridgeport junto a otro mural del artista.

La venta se destrabó cuando una cervecería de Connecticut compró otro mural similar del artista Google Maps

Cómo se repartió el dinero por el mural de Banksy

Richard Ruocco evitó precisar el monto exacto y bromeó que fue por “menos de medio millón de dólares”.

Afirmó que él y sus cinco hermanos dividieron el ingreso en partes iguales, lo que dejó “suficiente para comprar un buen auto para cada uno”. Dijo que la familia “lo compartió todo, hasta el último céntimo”.

Uno de los hermanos ya realizó un crucero y Richard mencionó su idea de sumar un vehículo a su colección. Los Ruocco, hoy jubilados, planean vender el edificio donde estuvo el mural, que en los años ochenta y noventa alojó un servicio de catering familiar.

¿Quién es Banksy, el artista anónimo detrás de los murales más cotizados del mundo?

De acuerdo con BBC, Banksy es uno de los artistas más reconocidos del mundo. Sin embargo, su identidad oficial todavía es desconocida.

Comenzó su carrera en Bristol a comienzos de los años noventa. En ese período utilizó grafitis con plantillas y un tono satírico. Luego se trasladó a Londres y amplió su visibilidad internacional.

El artista solo confirma la autoría de sus piezas a través de sus canales oficiales Instagram de Banksy

Con el tiempo, sus obras aparecieron en distintas ciudades del mundo. A partir de ese proceso, su figura adquirió estatus global. Sus trabajos ingresaron al mercado del arte y alcanzaron valores millonarios.

Según explicó la BBC, el artista confirma la autoría de sus piezas únicamente a través de sus canales oficiales, en especial su cuenta de Instagram.