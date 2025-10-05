Vive en Nueva York, pensó que tenía ratas en su motor y lo llevó al mecánico, pero descubrió algo impensado

Una joven que reside en la ciudad de Nueva York se asustó cuando comenzó a escuchar un ruido extraño en su vehículo, así que decidió llevarlo al mecánico para hacer la revisión correspondiente y averiguar si su auto tenía algún problema. En un principio, creyó que se trataba de ratas que se adentraron en el motor, pero finalmente descubrió que no era nada parecido.

En Nueva York: sospechó que tenía ratas en el motor de su auto

Alex Nevarez vive en la ciudad de Nueva York y tiene un auto desde hace dos años. Cuando realizó un viaje de cinco horas, escuchó por primera vez un sonido inusual que creyó que provenía del motor. Como tuvo experiencias anteriores con roedores, fue el primer pensamiento que le vino a la mente.

La protagonista decidió revisar su vehículo en el mecánico, pero no hallaron nada extraño Freepik

“Pensé que algo andaba mal con el vehículo”, señaló Nevarez a Newsweek. Y agregó: “Al principio, me aterrorizó que fuera un nido de ratas o algo así, porque estaba estacionando en la calle en la ciudad de Nueva York”.

Nevarez decidió acudir a internet para tratar de encontrar una solución al extraño ruido que provenía de su vehículo y la red le sugirió que el origen podía ser que el líquido refrigerante contenía niveles bajos. Dado que se aproximaba la revisión por las 60.000 millas (100 mil kilómetros), le pidió a su mecánico que hiciera una inspección completa.

“Dijeron que no oyeron ningún ruido y punto”, contó la protagonista de la historia al medio mencionado, tras su visita al taller.

Una conductora de Nueva York escuchó reiteradamente un ruido extraño en su vehículo y mostró de qué se trataba

Lo que encontró en su auto no eran ratas

Posteriormente, compartió un video en su perfil de TikTok, en el que reveló el origen real del sonido misterioso en su vehículo. “Literalmente, llevé mi auto al taller por este ruido de crujido debajo del tablero y descubrí que era así todo el tiempo”, señaló mientras mostraba el reproductor multimedia, bajo el título “sonidos de la naturaleza: cálida chimenea”.

Por lo tanto, Nevarez descubrió que el sonido provenía del reproductor de música de su vehículo y no de ninguna alteración en el motor. Desde el 6 de septiembre, la publicación obtuvo casi 350 mil reacciones.

Las extrañas experiencias de los usuarios de TikTok

Los usuarios de la red social se sorprendieron al conocer el desenlace de la historia y relataron sus propias experiencias, algunas de ellas similares.

Nikki Jabs contó que, sin darse cuenta, conectó su teléfono celular al reproductor del vehículo mientras editaba un clip sobre cocina. “Cada vez que lo reproducía, oía un silbido que venía de la parte delantera. Era la sartén chisporroteando en el video que se emitía por los altavoces del auto”, señaló.

Los usuarios de TikTok relataron experiencias similares con la conectividad del celular en los autos Freepik

Otra usuaria, bajo el nombre de Bugsie, indicó que suele dejar prendido un sonido de ventilador a través de su teléfono para conciliar el sueño. “Mentiría si dijera que no me subí al auto por la mañana, conecté mi celular y entré en pánico pensando que algo andaba mal porque el ruido comenzó a reproducirse instantáneamente”, expresó.