Nuevo cheque de la SSA: a cuánto podría subir el pago del Seguro Social en EE.UU. a partir de 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que habrá un aumento del 2,8% en los cheques de los beneficiarios de los programas federales a partir de 2026.

Cuánto subirá el pago del Seguro Social en Estados Unidos para 2026

La dependencia señaló que el aumento para los pagos de los beneficiarios de sus diversos programas está estimado en cerca de 56 dólares, y comenzará a aplicarse a partir de 2026, de acuerdo con lo señalado por Univision.

Aumento en los cheques de SSA no cubriría inflación (Unsplash)

El ajuste anual, conocido como COLA (ajuste por costo de vida, por sus siglas en inglés), se calcula tomando como referencia el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y asalariados (CPI-W), que mide los cambios en el costo de bienes y servicios en zonas urbanas.

Sin embargo, aunque el aumento se basó en los niveles de inflación, no compensará completamente el encarecimiento en sectores clave para los jubilados, como la salud, la vivienda y la energía, indicó el medio.

Aumento del SSA no cubrirá inflación en Estados Unidos

Según Univision, el reporte inflacionario más reciente mostró que, por ejemplo, el costo en los servicios médicos aumentó 3,8% en los últimos 12 meses, hasta septiembre de 2025. Asimismo, en el sector que observa los alquileres reportó un incremento de 3,6% en el mismo periodo.

Existe una forma para aumentar la cantidad de dinero que se recibirá después de jubilarse, pero la mayoría de los estadounidenses prefieren no seguirla (Freepik/Drazen Zigic) (Social Security Administration)

Los precios de los alimentos también incrementaron 3,1% entre septiembre de 2024 y el de este año; el costo de la electricidad tuvo un aumento de hasta 5,1% y el gas escaló hasta 11,7%, según datos del gobierno citados por el medio.

Según The Senior Citizens League (TSCL), estos datos muestran que el ajuste anual no cubre el costo real de la vida, lo que podría generar decepción entre los jubilados.

La organización estima que 11,2 millones de adultos mayores deben desplazarse al menos media hora para recibir atención médica y que 18,4 millones viajan distancias similares para acceder a actividades recreativas.

Piden evaluar otras formas para ajustar los cheques de la SSA

En su informe más reciente, The Senior Citizens League alertó que la mayoría de los adultos mayores está insatisfecha con el monto de sus cheques, al considerar que el ajuste del costo de vida no refleja la inflación real.

Las personas pueden jubilarse a partir de los 62 años si pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años (Pexels/cottonbro studio)

Solo el 10% de los beneficiarios declaró estar conforme con el monto que recibe del Seguro Social. Además, el 94% consideró insuficiente el incremento del 2,5% aplicado en 2025, pues sus pagos quedaron por debajo del aumento de precios.

Ante ello, el 93% de los jubilados encuestados pidió una reforma urgente en el cálculo del COLA, y que la reforma del Seguro Social y Medicare sea una prioridad para la administración del presidente Donald Trump y el Congreso.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, se estima que alrededor del 10% de los ciudadanos en el país en edad de jubilación viven en la pobreza.