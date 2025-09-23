Buenas noticias en Nuevo México: la propuesta de Michelle Grisham que podría ahorrar hasta US$1100 a las familias con hijos

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció una iniciativa que se aplicará muy pronto en el territorio y que está destinada a las familias con hijos en dirección al cuidado infantil universal. El estado se convierte en pionero en ese país en implementar un sistema de este tipo.

Nuevo México es el primer estado en EE.UU. en implementar el acceso al cuidado infantil universal

En un comunicado oficial del 8 de septiembre, la gobernadora Grisham detalló los objetivos del método que lleva a cabo junto a la secretaria del Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia, Elizabeth Groginsky. El cuidado infantil estará disponible para todos los habitantes de Nuevo México a partir del 1º de noviembre de 2025, independientemente de sus ingresos y elegibilidad para los programas de asistencia.

“El cuidado infantil es esencial para la estabilidad familiar, la participación laboral y la prosperidad futura de Nuevo México”, expresó la líder demócrata, quien situó como uno de los focos principales de su gestión este tema. Y agregó: “Al invertir en ello, brindamos alivio financiero a las familias, apoyamos nuestra economía y garantizamos que cada niño tenga la oportunidad de crecer y prosperar”.

El comunicado de Grisham destacó que su administración amplió el acceso del cuidado infantil gratuito a familias con ingresos iguales o inferiores al 400% del nivel de la pobreza.

El cuidado infantil universal en Nuevo México entra en vigor el 1º de noviembre Freepik

Qué ahorro representa para las familias de Nuevo México este programa

La gobernadora demócrata indicó que el cuidado infantil puede presentar costos de 12.000 dólares al año por niño o ascender hasta US$1100 al mes, pero advirtió el cambio próximo.

“A partir del 1º de noviembre, el cuidado infantil universal significa que los padres pueden trabajar, los niños tienen un comienzo ideal y las familias ahorran más dinero”, puntualizó en X el 22 de septiembre.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, advirtió el ahorro que pueden percibir las familias del estado X/@GovMLG

Otras iniciativas para el cuidado infantil en Nuevo México

Grisham enfatizó que los hogares que reciben asistencia en este tema presentan una mayor estabilidad financiera y la posibilidad de elegir entornos de cuidado de mayor calidad. “Ahora, todas las familias de Nuevo México tendrán la misma oportunidad“, precisó.

Además, destacó las iniciativas puestas en marcha en el territorio, bajo un fondo de préstamos a bajo interés de US$12,7 millones para construir y renovar instalaciones de cuidado infantil. Algunas de ellas son:

La orientación del crecimiento para el cuidado de bebés, niños pequeños, familias de bajos ingresos y niños con necesidades especiales.

La asociación con empleadores y distritos escolares para buscar más opciones de cuidado infantil.

El lanzamiento de una campaña estatal para reclutar proveedores de vivienda autorizados y registrados.

El apoyo a los proveedores a través del incremento de las tasas de reembolso.

En tanto, la administración estatal informó que los programas que se comprometan a pagar al personal de nivel inicial un mínimo de US$18 la hora, con un mínimo de 10 horas al día por cinco días a la semana, tendrán un incentivo financiero.

De esta forma, se estimó que se requieren alrededor de 5000 profesionales de la primera infancia adicionales para lograr un sistema universal en Nuevo México.