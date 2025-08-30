Calendario de pagos SNAP en Nuevo México: cuándo se depositan los cupones de septiembre de 2025

Septiembre de 2025 inicia y muchas familias desean saber las fechas exactas y el orden de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En Nuevo México los depósitos se realizan los primeros 20 días del mes, basados en los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de cada beneficiario.

El calendario de pagos del SNAP de septiembre en Nuevo México

Según el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los beneficios de asistencia nutricional suplementaria en el estado se pagarán según los últimos dos dígitos del SSN en los días:

Fechas de pago de cupones SNAP en Nuevo México durante septiembre de 2025 (Archivo)

SSN termina en 11, 31, 51, 71, 91: el pago estará listo el día 1° de septiembre.

SSN termina en 01, 21, 41, 61, 81: el pago estará listo el día 2 de septiembre.

SSN termina en 12, 32, 52, 72, 92: el pago estará listo el día 3 de septiembre.

SSN termina en 02, 22, 42, 62, 82: el pago estará listo el día 4 de septiembre.

SSN termina en 13, 33, 53, 73, 93: el pago estará listo el día 5 de septiembre.

SSN termina en 03, 23, 43, 63, 83: el pago estará listo el día 6 de septiembre.

SSN termina en 14, 34, 54, 74, 94: el pago estará listo el día 7 de septiembre.

SSN termina en 04, 24, 44, 64, 84: el pago estará listo el día 8 de septiembre.

SSN termina en 15, 35, 55, 75, 95: el pago estará listo el día 9 de septiembre.

SSN termina en 05, 25, 45, 65, 85: el pago estará listo el día 10 de septiembre.

SSN termina en 16, 36, 56, 76, 96: el pago estará listo el día 11 de septiembre.

SSN termina en 06, 26, 46, 66, 86: el pago estará listo el día 12 de septiembre.

SSN termina en 17, 37, 57, 77, 97: el pago estará listo el día 13 de septiembre.

SSN termina en 07, 27, 47, 67, 87: el pago estará listo el día 14 de septiembre.

SSN termina en 18, 38, 58, 78, 98: el pago estará listo el día 15 de septiembre.

SSN termina en 08, 28, 48, 68, 88: el pago estará listo el día 16 de septiembre.

SSN termina en 19, 39, 59, 79, 99: el pago estará listo el día 17 de septiembre.

SSN termina en 09, 29, 49, 69, 89: el pago estará listo el día 18 de septiembre.

SSN termina en 10, 30, 50, 70, 90: el pago estará listo el día 19 de septiembre.

SSN termina en 00, 20, 40, 60, 80: el pago estará listo el día 20 de septiembre.

Según la dependencia, en Nuevo México también se emite un calendario comprimido y escalonado que los beneficiarios pueden solicitar a través del número telefónico de su oficina local: 1-800-432-6217.

Cómo solicitar el SNAP en Nuevo México

El también conocido como programa de cupones para alimentos, brinda asistencia económica a residentes de Nuevo México que cumplan con los requisitos de bajos ingresos y recursos limitados, según el sitio web del gobierno estatal.

Los cupones de SNAP pueden canjearse por alimentos en los supermercados participantes (Archivo)

Los beneficios que otorga el SNAP pueden usarse para comprar comestibles en supermercados que participen en el programa. Algunos de los requerimientos básicos para convertirse en beneficiario son:

Ser ciudadano estadounidense o residente legal.

Identificación oficial apropiada para el trámite.

Indicar con quiénes vive.

Informar sobre ingresos mensuales totales en su hogar.

Comprobar las propiedades, cuentas bancarias y otros activos que posea.

Informar sobre gastos mensuales totales en su hogar.

Participar en el programa de trabajo del SNAP, en caso de aplicar.

Para poder iniciar el trámite es necesario consultar la dirección del centro de recursos comunitario más cercano a la localidad del interesado, a través de su página web o llamar a la línea de ayuda telefónica (800) 432-6217.

Cuánto deposita mensualmente el SNAP en Nuevo México

Los beneficios máximos asignados dependerán de diferentes criterios, de acuerdo con el USDA. Uno de los principales es el tamaño de la unidad familiar, que se clasifica de por el número de integrantes de un hogar beneficiado por SNAP.

La asignación máxima mensual del SNAP dependerá de factores como el número de integrantes de una familia (Archivo) USDA - Foto de fns.usda.gov

Para 1 integrante, US$292.

Para 2 integrantes, US$536.

Para 3 integrantes, US$768.

Para 4 integrantes, US$975.

Para 5 integrantes, US$1158.

Para 6 integrantes, US$1390.

Para 7 integrantes US$1536.

Para 8 integrantes US$1756.

Según la dependencia, cada integrante adicional representa una asignación máxima de US$220 mensuales para las familias de los 48 estados contiguos y para residentes del Distrito de Columbia. Aunque es diferente en Alaska, Hawái, Guam, y en las Islas Vírgenes de EE.UU.