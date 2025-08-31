Calendario de pagos del Seguro Social en septiembre 2025 en Nuevo México

Los beneficiarios del programa del Seguro Social para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Nuevo México ya pueden revisar las fechas sobre el pago correspondiente al mes de septiembre.

Cuándo son los pagos del Seguro Social en Nuevo México

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que para todo el mes de septiembre ya están disponibles las fechas del calendario oficial de pagos de los programas de la dependencia.

Calendario de pagos del Seguro Social para septiembre de 2025 (Unsplash/SSA)

El organismo recordó que el primer día de cada mes se realizan los depósitos para los afiliados al programa de Ingresos Suplementarios, a excepción de cuando la fecha cae en fin de semana, por lo que se pasa al lunes siguiente.

Mientras que para los beneficiarios que cuentan con el programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad, recibirán su pago a partir del segundo miércoles de septiembre, de acuerdo con el día de nacimiento del usuario.

El calendario de pagos del RSDI queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento en los días 1 al 10: se entrega el segundo miércoles del mes (10 de septiembre).

Fecha de nacimiento en los días 11 al 20: se entrega el tercer miércoles del mes (17 de septiembre).

Fecha de nacimiento en los días 21 al 31: se entrega el cuarto miércoles del mes (24 de septiembre).

La dependencia agregó que en esta ocasión los beneficiarios afiliados en el programa SSI no recibirán su cheque en septiembre, sino que el día de pago se pasará al 1° de octubre de 2025.

De igual manera, los beneficiarios que reciben ayuda del Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o que están inscritos en los programas SSI y de la SSA al mismo tiempo, recibirán su depósito hasta el 3 de septiembre.

Fechas de pago del Seguro Social durante el resto de 2025

La dependencia también compartió el resto de las fechas que quedan del año para los depósitos en Nuevo México, que se establecieron de la siguiente forma:

Pagos del SSI:

1° de octubre

Pagos del RSDI:

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1° al 10:

9 de octubre



13 de noviembre



11 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:

16 de octubre



20 de noviembre



18 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:

23 de octubre



27 de noviembre



24 de diciembre

Pagos adicionales

1° de noviembre

29 de noviembre ( pago correspondiente al 1° de diciembre )

) 31 de diciembre (pago correspondiente al 1° de enero de 2026)

Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social en Nuevo México

En Nuevo México y el resto de Estados Unidos, los inscritos en los programas del Seguro Social no reciben la misma cantidad de dinero cada mes, ya que esto depende del caso específico de cada beneficiario, detalló la SSA.

El Seguro Social en Estados Unidos brinda protección financiero a los ciudadanos (Unsplash/@mbennettphoto) (Unsplash/@mbennettphoto)

La forma en que la dependencia establece los montos para los pagos de los beneficiarios toma en consideración el promedio de gastos mensuales indexados que percibió un trabajador. En el caso de los jubilados, se realiza el cálculo de 35 años de salarios.

En abril de 2025, los trabajadores jubilados recibieron un promedio de 1999,97 dólares en ese periodo, mientras que para los empleados con alguna discapacidad que les impide generar ingresos por sí mismos, obtuvieron 1581,88 dólares; finalmente, para los afiliados al SSI, se les entregó 717,87 dólares.