Adiós a la gobernadora de Nuevo México: quién es el candidato que quiere reemplazar a Michelle Lujan en 2026

Con la salida obligada de Michelle Lujan en 2026 por límite de mandatos, el escenario político de Nuevo México abre una contienda decisiva. El alcalde de Río Rancho, Gregg Hull, ya lanzó su candidatura por el Partido Republicano y se posiciona como el primero de este grupo en confirmar que competirá por la gobernación.

Comienza la competencia por la gobernación en Nuevo México

El calendario electoral del estado ya está definido: las primarias se realizarán el 2 de junio de 2026 y las elecciones generales el 3 de noviembre de ese mismo año.

Michelle Lujan finalizará su mandato en 2026 tras completar con los dos periodos máximos en la gobernación de Nuevo México Brynn Anderson - AP

Con la gobernadora Michelle Lujan en su último año, tras cumplir con los dos periodos consecutivos máximos permitidos por la constitución estatal, el proceso para elegir a su sucesor está en marcha.

En este contexto, el Partido Republicano ya tiene a su primer aspirante oficial: Gregg Hull. Se espera que el empresario Duke Rodríguez confirme pronto su candidatura para sumarse a la lista.

El alcalde de Río Rancho, desde 2014, se convirtió en el primer candidato republicano en ingresar a una carrera que, de momento, está dominada por figuras demócratas que también buscan la nominación. Según Ballotpedia, se trata de Sam Bregman, Debra Haaland y Ken Miyagishima, quienes diputarán la representación del Partido Demócrata.

“La gente ha preguntado por qué he esperado. La verdad es que decidir postularse para gobernador de Nuevo México no es algo que se deba tomar a la ligera; es un trabajo duro, una responsabilidad seria, y quería tomar esta decisión de la manera correcta”, dijo Hull en su video de lanzamiento. “Sin trucos, sin atajos, sin lemas vacíos, porque la gente se merece algo mejor”, agregó.

Hull deberá primero obtener el respaldo de su partido y luego enfrentar a uno de los aspirantes de la oposición en las elecciones generales.

Gregg Hull busca competir en las elecciones de Nuevo México

De acuerdo con su sitio web oficial, Greggory D. Hull estableció su residencia en Nuevo México hace más de tres décadas. Río Rancho se convirtió en el epicentro de su vida familiar y laboral, donde vive con su esposa Carrie y sus cinco hijos.

Su trayectoria profesional inicial se desarrolló en el sector privado. El republicano fundó y administró dos empresas durante más de diez años, experiencia que le brindó conocimiento directo sobre la generación de empleos y los obstáculos regulatorios que enfrentan los emprendedores. Esta etapa empresarial configuró su perspectiva sobre el impulso económico regional.

Su ingreso a la función pública se produjo en abril de 2014, cuando los votantes lo eligieron como alcalde de Río Rancho por primera vez. Posteriormente, obtuvo la reelección en marzo de 2018 y repitió el triunfo en marzo de 2022.

“Servir a la gente de Río Rancho estos últimos 12 años fue un privilegio. Agradezco el esfuerzo colectivo para lograr los cambios necesarios y una visión renovada a largo plazo”, manifestó Hull en un comunicado oficial. “Ahora, creo que es hora de que un nuevo liderazgo impulse la ciudad mientras me concentro en mi candidatura a gobernador de Nuevo México”, anunció.

Hull estableció un discurso de colaboración con gobiernos locales y basó su estrategia a un enfoque pragmático en seguridad Instagram @gregghullforrr

Cuáles son las propuestas de Gregg Hull para Nuevo México

En sus tres mandatos como alcalde, Río Rancho recibió reconocimientos por calidad de vida, seguridad y asequibilidad residencial. Estas distinciones reforzaron su imagen como administrador local con capacidad de gestión, lo que intentará trasladar a nivel estatal.

“Todos queremos un Nuevo México que sea más seguro, más fuerte y lleno de oportunidades”, aseguró en su video de campaña.

“Los padres quieren que sus hijos vayan a la escuela sin miedo y que se gradúen preparados para el futuro. Las familias quieren atención médica con la que puedan contar cerca de casa. Las pequeñas empresas quieren una oportunidad justa para crecer y crear empleos”, agregó.

Entre los puntos principales de su plataforma se encuentran:

Seguridad pública con un enfoque de “tolerancia cero”.

Revisiones a las políticas de fianza.

Modificaciones al sistema de justicia juvenil.

En infraestructura y salud, propone utilizar recursos estatales para mejorar carreteras y ampliar la formación del personal médico. En educación, promueve la participación directa de los padres en las decisiones escolares y la expansión de programas técnicos y de oficios.

Para Hull, estos temas representan áreas en las que, sostiene, el estado necesita ajustes inmediatos. Afirma que el crecimiento económico, la educación y la seguridad pueden avanzar mediante una administración orientada a la eficiencia y menos dependiente de estructuras burocráticas.

“He adoptado un enfoque muy pragmático para resolver los problemas en Río Rancho. Así es como queremos abordarlos en Nuevo México”, dijo, según lo retomado por AP News.