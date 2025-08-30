Labor Day 2025 en Nuevo México: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en EE.UU.
Algunos medios de transporte no operan el lunes; hay festivales programados para toda la familia durante el fin de semana
- 4 minutos de lectura'
El 1° de septiembre de 2025 se celebra Labor Day, el día que conmemora a los trabajadores de Estados Unidos. Al tratarse de un festivo a nivel federal, algunos negocios y oficinas cierran sus puertas el lunes en Nuevo México, pero otros establecimientos operan con normalidad o en horarios especiales.
Qué lugares están cerrados durante Labor Day en Nuevo México
En 2025, EE.UU. celebra 12 días feriados federales, como señaló la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés). Uno de ellos es Labor Day, también conocido como Día del Trabajo, el cual se festeja el primer lunes de septiembre de cada año.
La OPM explicó que las personas que trabajan para el gobierno o alguna de sus dependencias tienen derecho a descansar durante los feriados federales.
Por ello, todas las oficinas gubernamentales estarán cerradas el 1° de septiembre, así como el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Los bancos tampoco ofrecerán servicio, pero los cajeros automáticos se mantendrán en funcionamiento.
El medio local KRQE NEWS informó que lo mismo sucederá con la mayoría de los lugares públicos en Nuevo México. Entre los sitios que retomarán actividades el 2 de septiembre se encuentran:
- Centros comunitarios
- Centros de salud
- Centros de desarrollo infantil
- Bibliotecas
- Centros y comedores para personas mayores
- Centros recreativos
- Refugios de animales
- Centros culturales
Algunos medios de transporte se verán afectados por la celebración del Día del Trabajo. New Mexico Rail Runner Express anunció en redes sociales que no habrá servicio de tren ni de autobuses Rio Metro en esa fecha. Lo mismo ocurrirá con ABQ RIDE bus & Sun Van, como informó la ciudad de Albuquerque.
De acuerdo con CBS News, la gran mayoría de las tiendas y restaurantes recibirán a sus clientes durante Labor Day en todo el país. La única excepción será Costco, porque el supermercado avisó que sus empleados sí tendrán vacaciones en siete de los 12 días feriados.
Qué tiendas abren en Labor Day en Nuevo México
Encontrar comida durante el Labor Day no será un desafío, ya que la mayoría de los restaurantes de cadenas y franquicias estarán abiertos.
Como señaló KRQE NEWS, algunos de los lugares que venderán alimentos el 1° de septiembre son:
- Dunkin’
- IHOP
- KFC
- McDonald’s
- Olive Garden
- Panera Bread
- Pizza Hut
- Raising Cane’s
- Red Lobster
- Applebee’s
- Burger King
- Chick-fil-A
- Chipotle
- Sonic
- Starbucks
- Taco Bell
- Denny’s
- Waffle House
- Wendy’s
- Domino’s
Algunas de las tiendas y supermercados que estarán abiertos en Labor Day, según KRQE NEWS, son:
- Albertsons
- Big Lots
- CVS
- Dollar General
- Sam’s Club
- Smith’s
- Sprouts
- Target
- Trader Joe’s
- Walgreens
- Walmart
- Whole Foods
Se recomienda que los habitantes de Nuevo México consulten los horarios de las sucursales que desean visitar porque algunos establecimientos trabajarán menos horas de lo habitual.
Labor Day: eventos en Nuevo México el fin de semana del 30 y 31 de agosto
Durante el fin de semana previo al 1° de septiembre se llevan a cabo múltiples eventos en Nuevo México, como señaló el Departamento de Turismo del estado. Aunque solo uno de ellos tendrá relación directa con Labor Day:
Labor Day Bash
Viernes 29 de agosto de 2025 en Venus Park, Edgewood. Festival gratuito con presentaciones musicales de rock y country, además de juegos de campo para todas las edades.
Harvest Wine & Music Festival
Sábado 30 de agosto de 2025 en Balloon Fiesta Park. El evento se extenderá hasta el 2 de septiembre con conciertos de bandas de Nuevo México y un amplio menú de vinos para degustar.
Taos Yoga Festival
Lunes 1° de septiembre de 2025 en Taos, Nuevo México. Niños y adultos están invitados a participar en esta reunión de amantes del yoga, que continuará también el 2 de septiembre.
