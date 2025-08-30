Labor Day 2025 en Nuevo México: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en EE.UU.

El 1° de septiembre de 2025 se celebra Labor Day, el día que conmemora a los trabajadores de Estados Unidos. Al tratarse de un festivo a nivel federal, algunos negocios y oficinas cierran sus puertas el lunes en Nuevo México, pero otros establecimientos operan con normalidad o en horarios especiales.

Qué lugares están cerrados durante Labor Day en Nuevo México

En 2025, EE.UU. celebra 12 días feriados federales, como señaló la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés). Uno de ellos es Labor Day, también conocido como Día del Trabajo, el cual se festeja el primer lunes de septiembre de cada año.

Algunos medios de transporte no operarán en Labor Day, como el Rail Runner Express (Facebook/New Mexico Rail Runner Express)

La OPM explicó que las personas que trabajan para el gobierno o alguna de sus dependencias tienen derecho a descansar durante los feriados federales.

Por ello, todas las oficinas gubernamentales estarán cerradas el 1° de septiembre, así como el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Los bancos tampoco ofrecerán servicio, pero los cajeros automáticos se mantendrán en funcionamiento.

El medio local KRQE NEWS informó que lo mismo sucederá con la mayoría de los lugares públicos en Nuevo México. Entre los sitios que retomarán actividades el 2 de septiembre se encuentran:

Centros comunitarios

Centros de salud

Centros de desarrollo infantil

Bibliotecas

Centros y comedores para personas mayores

Centros recreativos

Refugios de animales

Centros culturales

Algunos medios de transporte se verán afectados por la celebración del Día del Trabajo. New Mexico Rail Runner Express anunció en redes sociales que no habrá servicio de tren ni de autobuses Rio Metro en esa fecha. Lo mismo ocurrirá con ABQ RIDE bus & Sun Van, como informó la ciudad de Albuquerque.

De acuerdo con CBS News, la gran mayoría de las tiendas y restaurantes recibirán a sus clientes durante Labor Day en todo el país. La única excepción será Costco, porque el supermercado avisó que sus empleados sí tendrán vacaciones en siete de los 12 días feriados.

Qué tiendas abren en Labor Day en Nuevo México

Encontrar comida durante el Labor Day no será un desafío, ya que la mayoría de los restaurantes de cadenas y franquicias estarán abiertos.

Uno de los múltiples restaurantes que estará abierto el Día del Trabajo es Raising Cane's (Facebook/Raising Cane's)

Como señaló KRQE NEWS, algunos de los lugares que venderán alimentos el 1° de septiembre son:

Dunkin’

IHOP

KFC

McDonald’s

Olive Garden

Panera Bread

Pizza Hut

Raising Cane’s

Red Lobster

Applebee’s

Burger King

Chick-fil-A

Chipotle

Sonic

Starbucks

Taco Bell

Denny’s

Waffle House

Wendy’s

Domino’s

Algunas de las tiendas y supermercados que estarán abiertos en Labor Day, según KRQE NEWS, son:

Albertsons

Big Lots

CVS

Dollar General

Sam’s Club

Smith’s

Sprouts

Target

Trader Joe’s

Walgreens

Walmart

Whole Foods

Se recomienda que los habitantes de Nuevo México consulten los horarios de las sucursales que desean visitar porque algunos establecimientos trabajarán menos horas de lo habitual.

Labor Day: eventos en Nuevo México el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Durante el fin de semana previo al 1° de septiembre se llevan a cabo múltiples eventos en Nuevo México, como señaló el Departamento de Turismo del estado. Aunque solo uno de ellos tendrá relación directa con Labor Day:

Labor Day Bash

Viernes 29 de agosto de 2025 en Venus Park, Edgewood. Festival gratuito con presentaciones musicales de rock y country, además de juegos de campo para todas las edades.

Harvest Wine & Music Festival

Sábado 30 de agosto de 2025 en Balloon Fiesta Park. El evento se extenderá hasta el 2 de septiembre con conciertos de bandas de Nuevo México y un amplio menú de vinos para degustar.

Taos Yoga Festival

Lunes 1° de septiembre de 2025 en Taos, Nuevo México. Niños y adultos están invitados a participar en esta reunión de amantes del yoga, que continuará también el 2 de septiembre.