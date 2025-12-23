Nuevo proyecto de ley: buscan que solo se vedan productos de EE.UU. en los parques nacionales

Esta semana, un legislador demócrata presentó un proyecto de ley que llevaría a los parques nacionales a vender solo artículos elaborados en Estados Unidos. El objetivo de la propuesta es fomentar la producción local, y surge luego de la prohibición del presidente Donald Trump de comercializar en estas áreas artículos que el gobierno considera “objetables”.

Proponen que los Parques Nacionales vendan solo productos hechos en EE.UU.

Presentado el lunes 8 de diciembre por el congresista Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey, el proyecto lleva el nombre de Ley de Productos Estadounidenses en Parques. La propuesta nace en apoyo a las pequeñas empresas, la industria manufacturera estadounidense y el empleo local, según indicó la oficina de Gottheimer en un comunicado.

El objetivo del proyecto de ley es fomentar la producción de las pequeñas empresas, la industria manufacturera y el empleo local en EE.UU. National Park Services

En concreto, exigiría que un producto solo pueda venderse en una tienda de regalos o centro de visitantes del Servicio de Parques Nacionales si:

El ensamblaje final o procesamiento del producto ocurre en EE.UU.

Todo el procesamiento significativo del artículo se realiza en EE. UU.

Todos o prácticamente todos los ingredientes o componentes del producto se fabrican y obtienen en EE. UU.

“Anuncio una nueva legislación bipartidista que dice claramente: si algo se vende en nuestros parques nacionales y centros de visitantes, debe ser fabricado en Estados Unidos”, declaró el congresista.

Además, agregó que “las familias que visitan nuestros parques y sienten el amor por nuestro país que tantos compartimos no deberían sentir esa sensación destrozada al entregar un regalo y ver la leyenda ‘hecho en China’ en lugar de ‘hecho en Estados Unidos’“.

A través de su cuenta de X, Gottheimer señaló que “más del 60% de los productos vendidos en Parques Nacionales son importados”.

Sin embargo, el informe oficial más reciente, de 2008, muestra otros datos. El estudio elaborado por la Asociación de Hospitalidad de Parques Nacionales (NPHA, por sus siglas en inglés), y citado por el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), reveló que solo el 30% de la mercancía vendida en estos sitios fue importada. Por su parte, un 39% se fabricó en el país norteamericano y otro 31% se terminó de manera local.

El congresista que presentó el proyecto de ley sostuvo que el 60% de los productos que se venden en Parques Nacionales son importados Freepik

En su página web, el NPS sostuvo que busca incentivar la venta de productos fabricados en el país norteamericano en las tiendas concesionarias.

Luego, reparó en que estos locales enfrentan dificultades para encontrar este tipo de elaboraciones a precios accesibles para los visitantes. En algunos casos, los artículos que los visitantes del parque desean simplemente ya no se fabrican de manera local.

Por otro lado, un estudio del NPS publicado recientemente destacó el aporte del comercio de los parques a la economía estadounidense. El informe mostró que 332 millones de visitantes gastaron aproximadamente 29.000 millones de dólares en 2024.

Estos gastos generaron un total de 340 mil empleos, US$18.800 millones en ingresos laborales, US$33.700 millones en valor agregado y US$56.300 millones en producción económica para la economía nacional.

La medida de Donald Trump sobre la venta de productos en los Parques Nacionales de EE.UU.

El mes pasado, el Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) emitió un memorando interno, compartido por ABC News, para acatar una medida de Trump.

La orden dio tiempo a las tiendas de regalos, librerías y puestos de concesión hasta el 19 de diciembre para vaciar sus estantes de artículos minoristas considerados “objetables” por el gobierno federal.

El gobierno de Trump prohibió vender productos "discriminatorios" en las tiendas de los Parques Nacionales de EE.UU. Freepik

La agencia afirmó que su objetivo es crear “espacios neutrales que beneficien a todos los visitantes”. En otras palabras, el propósito es erradicar políticas y programas que, según afirma el DOI, discriminan a las personas por motivos de raza, género y orientación sexual.

“Nuestro objetivo es que los Parques Nacionales se concentren en su misión principal: preservar los recursos naturales y culturales para el beneficio de todos los estadounidenses”, escribió el Departamento. Si bien no aclaró cuáles son los productos, determinó que todos los artículos que están a la venta en parques y en línea deben revisarse para garantizar su neutralidad. Esto incluye libros, camisetas, llaveros, imanes, parches e incluso bolígrafos.