Parques gratis en EE.UU.: el calendario 2026 incluye el cumpleaños de Donald Trump, pero elimina fechas patrias
El Gobierno eliminó el beneficio en el Día de Martin Luther King Jr. y en feriados que homenajean a otros personajes históricos
Para 2026, los visitantes de los parques nacionales de Estados Unidos podrán ingresar de manera gratuita el día del cumpleaños del presidente Donald Trump. Sin embargo, esta incorporación provocó una serie de cambios en el calendario oficial de días sin costo, que derivó en la eliminación de dos fechas significativas para la comunidad afroamericana.
Entradas gratis a parques nacionales por el cumpleaños de Trump
De acuerdo con Univision, el Departamento del Interior anunció a finales de noviembre de 2025 una actualización histórica en las reglas de acceso a los parques nacionales, cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.
Entre las modificaciones más relevantes está el nuevo calendario de días de entrada gratuita, ahora dirigido exclusivamente a residentes de Estados Unidos, que elimina fechas históricas y agrega otras nuevas.
La novedad más llamativa es la inclusión del 14 de junio, que coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump y con el Día de la Bandera.
El calendario 2026 de entrada gratuita a parques nacionales queda de la siguiente manera:
- 16 de febrero: Día del Presidente
- 25 de mayo: Día de los Caídos
- 14 de junio: Día de la Bandera / Cumpleaños del presidente Trump
- 3 al 5 de julio: Fin de semana del Día de la Independencia
- 25 de agosto: 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales
- 17 de septiembre: Día de la Constitución
- 27 de octubre: Cumpleaños de Theodore Roosevelt
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos
De acuerdo con Telemundo, además se añade el fin de semana completo del 4 de julio y el cumpleaños de Theodore Roosevelt como días gratuitos.
Eliminan días de entrada gratuita a los parques nacionales para 2026
Los cambios al calendario de entrada gratuita a los parques nacionales de Estados Unidos para 2026 también eliminó fechas históricas que durante años estuvieron en la lista del departamento.
Los días festivos que se quitaron del listado fueron el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteeth, así como el aniversario de la Ley de Grandes Actividades al Aire Libre de Estados Unidos, en agosto, y el Día Nacional de Tierras Públicas, en septiembre, según el medio.
Estos cambios se producen después de que Trump haya convertido la eliminación de las iniciativas de la diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en un eje central de su administración, según CNN.
El nuevo calendario también elimina el primer día de la Semana de los Parques Nacionales y el aniversario de la Oficina de Administración de Tierras, junto con el primer domingo de la Semana Nacional de los Refugios de Vida Silvestre.
Aumentan los precios de las entradas de los parques nacionales para extranjeros
El Departamento del Interior, también realizó una reestructuración en los precios de las entradas de todos los parques nacionales del país para el siguiente año, bajo una nueva política que da preferencia a los residentes y ciudadanos de Estados Unidos, de acuerdo con Univision.
A partir del primer día de 2026, el pase anual para estos recintos, llamado “America the Beautiful pass”, tendrá un costo de 80 dólares para los habitantes del país, como estuvo durante 2025.
Sin embargo, el mayor cambio es para los turistas o visitantes extranjeros, cuyo costo será de 250 dólares, más del triple para los estadounidenses. De igual manera, para quienes no adquieran el pase, deberán pagar 100 dólares extra por persona al entrar a 11 de los parques nacionales más frecuentados de la nación, además de la tarifa estándar.
