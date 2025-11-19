Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Nueva York

Un residente permanente legal tiene la autorización para vivir y trabajar en EE.UU., pero cuando se trata de viajar fuera del país existen ciertas normas a seguir. Si se sale desde Nueva York, u otras entidades, estos son los documentos obligatorios para migrantes con green card.

¿Qué documentos necesito para viajar fuera de Nueva York y regresar?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que los residentes permanentes son libres de viajar fuera de EE.UU. y, usualmente, los viajes temporales no afectan su estatus. Al tratarse de una agencia federal, las disposiciones aplican para Nueva York y todos los estados del país norteamericano.

Si planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar primero un permiso de reingreso Freepik

El organismo señala que aquellos que buscan entrar a Estados Unidos luego de un viaje breve en el extranjero, necesitará presentar la tarjeta de residente permanente válida y vigente.

Al llegar al puerto de entrada, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisará la green card y cualquier otro documento de identidad que se presente, como:

Pasaporte

Identificación de ciudadano extranjero

Licencia de conducir de Estados Unidos

Sin embargo, la agencia también advierte que el agente de la CBP será quien determinará si el titular de la green card puede entrar al país.

Los viajes internacionales y el estatus de residente permanente, qué dice Uscis

El Uscis destaca que si se establece que el beneficiario no tiene intención de residir permanentemente en EE.UU., “se considerará que abandonó el estatus”. La regla general tiene que ver con el tiempo que se permanezca fuera del país, ya que los viajes por más de un año sí pueden afectar la residencia.

Si un residente planifica estar ausente de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar un Permiso de Reingreso Freepik - Freepik

En general, los viajes temporales al extranjero no deben presentar ningún problema, pero el oficial de la CBP podría considerar otros criterios para autorizar la entrada, como:

Si la intención era viajar por un lapso breve.

Se mantuvo relación con familiares y comunidad en EE.UU.

Se mantuvo un empleo.

Se han pagado impuestos como residente permanente.

Existe una dirección de correo postal en Estados Unidos.

Se mantuvieron cuentas de banco.

Se tiene una licencia de conducir válida de Estados Unidos.

El migrante retuvo su propiedad u operó un negocio.

Cualquier otra evidencia que respalde la naturaleza de la ausencia temporal.

Los viajes largos como residente permanente: qué pasa con la green card

“Si usted planifica estar ausente de Estados Unidos por más de un año, es recomendable que solicite primero un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131″, precisa el Uscis. Obtener el documento antes de salir permite a un solicitar admisión sin tener que obtener una visa de residente que regresa.

Para respaldar que un viaje fue solo temporal, un oficial puede considerar si usted mantuvo relación con sus familiares y comunidad en Estados Unidos Freepik

Se debe tomar en consideración que el permiso no garantiza la entrada a Estados Unidos al regreso, ya que primero el migrante debe ser considerado como “admisible”. De todas formas, ayudará a demostrar la intención de residir permanentemente.

Para aquellos que tienen green card y permanecen fuera de EE.UU. por más de dos años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a la partida habrá expirado. En este caso, es aconsejable solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada estadounidense o consulado más cercano.