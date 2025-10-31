Nuevo salario mínimo 2026 en EE.UU.: la fecha oficial en la que se actualiza el monto
El detalle, estado por estado, mientras se esperan novedades a nivel federal
Durante 2026, varios estados implementarán incrementos en el salario mínimo. En algunos de ellos, las actualizaciones estarán vigentes desde el 1° de enero, mientras que otras experimentarán el cambio más adelante. A nivel federal, la suma continuará fijada en 7,25 dólares por hora por el momento.
Las actualizaciones en el salario mínimo en 2026 para varios estados de EE.UU.
Si bien varios gobiernos impusieron nuevos montos a principios de 2025, un numeroso grupo volverá a sufrir modificaciones. En la mayoría, los ajustes se deben al impacto de la inflación. Para el próximo año, 18 estados confirmaron que incrementarán la suma.
Según resume Newsweek, estas son las fechas en las que habrá un incremento en el salario mínimo:
- Arizona: 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,15 por hora (antes US$14,70).
- California: 1° de enero de 2026 incrementa a US$16,90 (antes US$16,50).
- Colorado: 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,16 (antes US$14,81).
- Connecticut: 1° de enero de 2026 a US$16,94 (antes US$16,35).
- Florida: el 30 de septiembre de 2026 aumenta a US$15 (antes US$14).
- Hawái: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$16 (antes US$14).
- Maine: 1° de enero de 2026 a US$15,10 (antes US$14,65).
- Michigan: 1° de enero de 2026 a US$13,73 (antes US$12,48).
- Minnesota: 1° de enero de 2026 a US$11,41 (antes US$11,13).
- Missouri: 1° de enero de 2026 a US$15 (antes US$13,75).
- Montana: 1° de enero de 2026 a US$10,85 (antes US$10,55).
- Nueva Jersey: 1° de enero de 2026 a US$15,92 (antes US$15,49).
- Nueva York: 1° de enero de 2026 a US$16 (antes US$15,50).
- Ohio: 1° de enero de 2026 a US$11 (antes US$10,70).
- Rhode Island: 1° de enero de 2026 a US$16 (antes US$15).
- Vermont: 1° de enero de 2026 a US$14,42 (antes US$14,01).
- Virginia: 1° de enero de 2026 a US$12,77 (antes US$12,41).
- Washington: 1° de enero de 2026 a US$17,13 (antes US$16,66).
En el caso de Nueva York, el número es distinto para algunas regiones. Tanto en la ciudad de la Gran Manzana como en Long Island y Westchester, el ingreso mínimo crecerá a US$17 por hora.
Sin cambios en 2026: los estados con el salario mínimo federal
Según el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), las siguientes jurisdicciones se rigen por el monto de US$7,25 establecido a nivel federal:
- Iowa
- Idaho
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Carolina del Norte
- Dakota del Norte
- Nuevo Hampshire
- Oklahoma
- Pensilvania
- Texas
- Utah
- Wisconsin
De acuerdo a la agencia gubernamental, en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Wyoming el monto es inferior. Allí, por este motivo, también rige el salario mínimo federal. Por el momento, el gobierno no anunció planes de elevar el número a nivel nacional.
En 2025: el salario promedio en Estados Unidos
En el segundo trimestre de 2025, el promedio de ingresos semanales de los 121,5 millones de trabajadores asalariados a tiempo completo del país norteamericano fue de US$1.196, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
Al considerar a una persona que trabaja 40 horas semanales, como es la jornada media en EE.UU., el monto por hora fue de aproximadamente US$29,90.
En comparación con el año anterior, el dinero que recibieron los empleados estadounidenses en promedio fue un 4,6% superior.
Durante el mismo período, según la BLS, el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) experimentó un incremento de 2,4%.
