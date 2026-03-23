Oficial: más de 400 agentes de la TSA renunciaron por trabajar sin sueldo durante el cierre del DHS

La crisis desatada por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos continúa profundizándose y ya impacta en el funcionamiento de los aeropuertos: más de 400 agentes de seguridad renunciaron desde que comenzó la falta de financiamiento, en un contexto marcado por tensiones políticas.

Renuncias masivas en plena crisis operativa de los aeropuertos

Según informó NBC News, más de 400 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) renunciaron desde el inicio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que comenzó el 14 de febrero.

Dentro del grupo de agentes que abandonaron sus puestos por falta de pago, casi el 50% contaba con más de tres años de antigüedad y un tercio superaba los cinco años LM Otero - AP

La situación se originó por la interrupción del financiamiento al organismo, lo que dejó a miles de trabajadores en cumplimiento de sus funciones sin recibir salario durante semanas.

La TSA, que depende del DHS, cuenta con aproximadamente 65.000 empleados, de los cuales unos 50.000 son agentes de primera línea encargados de los controles de seguridad en los aeropuertos del país norteamericano. Dentro del grupo que decidió renunciar, casi la mitad tenía más de tres años de experiencia y un tercio superaba los cinco años de antigüedad.

Falta de pago y consecuencias personales para los trabajadores del TSA

El impacto de trabajar sin remuneración generó una fuerte preocupación entre los agentes. Muchos manifestaron dificultades económicas severas, con temor a no poder afrontar gastos básicos.

NBC News recogió el testimonio de Anthony Riley, un trabajador de 58 años, casado y padre de tres hijos, quien advirtió que enfrenta la posibilidad de ser desalojado de su vivienda y quedar en situación de calle tras semanas sin cobrar su salario.

Este escenario contribuyó no solo a las renuncias, sino también a un incremento en las ausencias laborales. De acuerdo con datos oficiales del DHS citados por NBC News, la tasa de inasistencia a nivel nacional alcanzó alrededor del 10% en más de la mitad de los días de la última semana analizada.

Miles de trabajadores de primera línea de la TSA cumplieron con sus funciones sin percibir salario durante semanas Facebook TSA

Aeropuertos afectados y demoras crecientes por falta de trabajadores

La falta de personal comenzó a reflejarse rápidamente en el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos, con mayores tiempos de espera y un aumento en la frustración de los pasajeros. En algunos puntos críticos, los niveles de ausentismo fueron aún más elevados.

Por ejemplo, el John F. Kennedy International Airport registró una tasa de ausencias del 29,5% en un solo día, mientras que el aeropuerto intercontinental de Houston alcanzó el 36,6%.

La situación fue aún más extrema en el aeropuerto Houston Hobby, donde el nivel de inasistencia llegó al 51,5%, según detalló un portavoz del DHS en declaraciones recogidas por NBC News.

El trasfondo político del conflicto: qué pasa con el financiamiento del DHS

El cierre parcial del DHS responde a un enfrentamiento político entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Según reportes de medios como NBC News, la disputa gira en torno a exigencias de reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), impulsadas por legisladores demócratas tras denuncias de abusos y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales.

El aeropuerto Houston Hobby registró el nivel de inasistencia más extremo del país norteamericano con un 51,5% TSA

En este contexto, un proyecto impulsado por demócratas para financiar exclusivamente a la TSA no logró avanzar en el Senado, al no alcanzar los 60 votos necesarios. La votación terminó 41-49, alineada con las divisiones partidarias.

Por su parte, el presidente Donald Trump responsabilizó a la oposición por la crisis, al calificar la situación como el “cierre demócrata del DHS”. A su vez, figuras demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries insistieron en la necesidad de implementar cambios en las políticas migratorias antes de aprobar nuevos fondos.