Caos en aeropuertos de EE.UU.: trabajadores de la TSA no cobran su salario y crecen las filas en pleno Spring Break

En gran parte de Estados Unidos comenzó esta semana el Spring Break, y el período de viajes se extenderá hasta principios de abril. A causa de la falta de acuerdo entre legisladores, muchos trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no cobraron su sueldo y se ausentaron de sus puestos durante la última semana. Esta situación llevó a que los pasajeros deban enfrentar largas filas, cancelaciones y demoras de vuelos, en medio de un panorama que no vislumbra un final cercano.

Largas filas en los aeropuertos en medio del Spring Break: cómo está el conflicto de la TSA

El inicio del año estuvo marcado por la desavenencia entre los legisladores demócratas y republicanos, que provocó el congelamiento del presupuesto. Sin un acuerdo a la vista, mientras la oposición exige medidas para garantizar una mayor supervisión de las operaciones migratorias, los empleados de la TSA están entre los 61.000 trabajadores federales que pagan el precio más alto.

Los empleados de la TSA ya sufrieron tres interrupciones en la financiación del DHS que derivaron en la falta de pago de sus salarios en los últimos seis meses TSA

Como consecuencia, según informó CNN, algunas de las medidas más recientes fueron:

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, más de un tercio de los agentes no se presentaron a trabajar este martes.

este martes. En el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, la cifra de trabajadores de la TSA ausentes superó la mitad el viernes pasado.

En este contexto, los empleados se enfrentan a avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto, informó Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta.

Esta situación es parte de una problemática más grande que ya afectó a los trabajadores en el pasado. Como parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los empleados ya sufrieron tres interrupciones en su financiamiento que derivaron en la falta de pago de sus salarios en los últimos seis meses.

El conflicto de la TSA en EE.UU. que provoca largas filas en los aeropuertos

El desacuerdo entre los legisladores demócratas y republicanos del año pasado derivó en el cierre de gobierno más extenso de la historia de Estados Unidos. En este período, los trabajadores de la TSA, así como otros empleados gubernamentales, se quedaron sin sueldo durante 43 días.

Finalmente, estos agentes recibieron sus salarios atrasados cuando terminó el cierre del gobierno, aunque algunos no pudieron saldar sus deudas hasta febrero, según CNN.

A partir del último cierre del gobierno de EE.UU., al menos 366 agentes de la TSA dimitieron Archivo

A finales de enero, otro cierre, que duró unos pocos días, provocó que el Congreso financiara al departamento durante dos semanas. Como el dinero se agotó en febrero, los empleados del DHS volvieron a quedarse sin cobrar.

“He hablado con agentes que no pueden costear los copagos de los tratamientos contra el cáncer o las consultas médicas de sus hijos enfermos”, indicó Baker.

Desde el último cierre, al menos 366 agentes de seguridad del transporte dimitieron, según especificó el DHS.

En medio de esta situación, algunos aeropuertos comenzaron a solicitar a los pasajeros que ayuden a los trabajadores. Por la falta de pagos, el Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas pidieron donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés.

Esta asistencia, según Johnny Jones, secretario-tesorero del consejo de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a los agentes de la TSA, es bien recibida por los empleados, pero no es suficiente.

Mientras las largas filas se extienden y los trabajadores no reciben sus sueldos, los analistas políticos no vislumbran un acuerdo entre legisladores en las próximas semanas.

Claves para los pasajeros en aeropuertos de EE.UU. frente a las largas filas y cancelaciones

En un contexto complejo para los viajes en Estados Unidos, los pasajeros deben conocer las regulaciones vigentes que pueden incidir en sus vuelos:

El Departamento de Transporte exige por ley que las compañías aéreas realicen reembolsos automáticos , inmediatos, en la forma de pago original y por el importe total de los billetes de avión comprados y las tasas por servicios relacionados, en un plazo de 20 días.

, inmediatos, en la forma de pago original y por el importe total de los billetes de avión comprados y las tasas por servicios relacionados, en un plazo de 20 días. Los pasajeros tienen derecho a exigir un reembolso cuando la aerolínea cancela un vuelo , sin importar el motivo, y las personas deciden no viajar.

cuando la , sin importar el motivo, y las personas deciden no viajar. Los viajeros también tienen la opción de aceptar arreglos alternativos o créditos si su vuelo original se ve afectado.

si su vuelo original se ve afectado. Las aerolíneas consideran “interrupción significativa” un retraso de tres horas o más en los vuelos nacionales y de seis horas o más en los vuelos internacionales.

En diálogo con ABC News, expertos en viajes brindaron ciertos consejos para los pasajeros que enfrentan complicaciones en sus vuelos. “En caso de problemas con tu viaje, debes ser tu propio defensor. No dependas necesariamente de la aerolínea para que te ayude“, expresó en primer lugar Clint Henderson, editor jefe del sitio web de viajes The Points Guy.

En casos en los que el clima afecta el viaje, Henderson recomendó enviar un mensaje directo a la aerolínea a través de las redes sociales. “El equipo de American Airlines en el vuelo X ha sido excelente para conseguirme opciones alternativas”, sostuvo.

En esa línea, aconsejó estar atento a los posibles fenómenos meteorológicos y tomar precauciones. “A veces, si se trata de un viaje corto que sabes que se verá afectado, lo mejor es cancelar, obtener un cupón de la aerolínea por el costo del boleto e ir en otra ocasión“, explicó.