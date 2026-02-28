Pagos de Social Security en pausa durante 3 meses en 2026: guía para los beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que, durante 2026, los beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) observarán períodos sin transferencias mensuales en sus cuentas. Esta situación responde a reglas administrativas sobre fechas de pago y no implica suspensión del beneficio.

Por qué habrá meses sin pago del SSI en 2026

El SSI se abona habitualmente el primer día de cada mes. Cuando esa fecha coincide con sábado, domingo o feriado federal, la normativa dispone que el dinero se envíe el último día hábil anterior.

Las fechas de depósito pueden adelantarse si el primer día del mes coincide con un fin de semana o feriado AP

Como consecuencia de este mecanismo, habrá meses sin depósitos y otros con dos pagos. La modificación afecta únicamente al SSI y no a los beneficios tradicionales de jubilación del sistema de Seguro Social.

De acuerdo con el calendario vigente, los tres períodos del año en los que no se registrarán depósitos mensuales del SSI son:

Marzo : debido a que el 1° de marzo es domingo, el pago se adelanta al 27 de febrero .

: debido a que el 1° de marzo es domingo, el pago se adelanta al . Agosto : como el 1° de agosto es sábado, el dinero se deposita el 31 de julio .

: como el 1° de agosto es sábado, el dinero se deposita el . Noviembre: el 1° de noviembre es domingo, por lo que el pago se realiza el 30 de octubre.

Febrero también fue otro mes en el que el pago se adelantó. Debido a que el 1° fue domingo, el cheque fue entregado el viernes 30 de enero.

El adelanto de pagos genera meses con dos ingresos. Julio tendrá dos depósitos: uno el 1° y otro el 31, que cubre el mes de agosto. Lo mismo sucederá en octubre, con transferencias el 1° y el 30.

Diciembre será otro mes con doble pago, ya que el depósito de enero de 2027 se adelantará al 31 de diciembre debido al feriado del primer día del año.

En 2026, habrá tres meses en los que los beneficiarios del SSI no verán un depósito reflejado en sus cuentas (Facebook/Social Security Administration)

Fechas específicas de pago del SSI en 2026

El cronograma completo muestra cómo se distribuyen los depósitos a lo largo del año:

30 de enero (este adelantó el pago de febrero, ya que el 1° de febrero fue domingo).

(este adelantó el pago de febrero, ya que el 1° de febrero fue domingo). 27 de febrero (adelanta el pago de marzo, debido a que el 1° de marzo es domingo).

(adelanta el pago de marzo, debido a que el 1° de marzo es domingo). En marzo no hay pago .

. 1° de abril .

. 1° de mayo .

. 1° de junio .

. 1° de julio y 31 de julio (adelanta el pago de agosto, porque el 1° de agosto es sábado).

(adelanta el pago de agosto, porque el 1° de agosto es sábado). En agosto no hay pago .

. 1° de septiembre .

. 1° de octubre y 30 de octubre (adelanta el pago de noviembre, ya que el 1° de noviembre es domingo).

(adelanta el pago de noviembre, ya que el 1° de noviembre es domingo). En noviembre no hay pago .

. 1° de diciembre y 31 de diciembre (adelanta el pago de enero de 2027, ya que el 1° de enero es feriado federal).

Qué es el programa SSI y a quién está dirigido

El Ingreso de Seguridad Suplementario es una asistencia federal destinada a personas con recursos económicos limitados. Está orientado a cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

Pueden acceder:

Adultos mayores de 65 años con ingresos bajos

Personas con discapacidades que limitan su capacidad laboral

Personas con ceguera que afecta su autonomía económica

Pueden calificar ciertos extranjeros con estatus migratorio específico autorizado por el gobierno federal, siempre que cumplan los requisitos de ingresos y residencia.

El SSI es un programa federal administrado por la SSA diseñado para proporcionar asistencia económica mensual Foto de ssa.gov

Requisitos económicos y montos de pago

A diferencia de la jubilación tradicional, el SSI no exige historial laboral prolongado. El criterio principal es la necesidad financiera del solicitante.

Para 2026, el monto mensual se ajustó mediante el incremento por costo de vida. Una persona individual elegible puede recibir hasta US$994 mensuales. Una pareja elegible puede obtener hasta US$1491, mientras que una persona considerada esencial para el cuidado del beneficiario puede recibir US$498.

Para acceder al SSI es obligatorio contar con un Número de Seguro Social válido. Los solicitantes deben completar un proceso de evaluación y presentar documentación que acredite identidad, ingresos y condición médica si corresponde.

En muchos casos se requiere una entrevista presencial en oficinas locales para verificar la información proporcionada.

El programa establece que los pagos se realicen mediante depósito directo u otros métodos electrónicos, lo que facilita la aplicación de adelantos cuando la fecha habitual coincide con días no laborables.