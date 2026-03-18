Cuánto dinero ganaron los venezolanos al salir campeones del World Baseball Classic 2026

El martes 17 de marzo, Venezuela hizo historia en el deporte al consagrarse ganador del World Baseball Classic 2026 y dejar en segundo puesto al local Estados Unidos. Más allá de la gloria deportiva que significa la primera consagración para el equipo latinoamericano, también tendrán un beneficio económico. La organización entregó un premio millonario por conquistar el torneo. La mitad del dinero irá para los jugadores campeones.

Cuánto pagará el Clásico Mundial de Béisbol a Venezuela por ganar el campeonato

Venezuela dio el golpe al vencer a EE.UU. en Miami. Luego de que su mejor participación había sido el tercer puesto de 2009, la selección de Omar López obtuvo su primer título tras imponerse ante el equipo local en la final.

Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y obtuvo su primer título Rebecca Blackwell - AP

Junto con la importancia del logro deportivo, también se dio a conocer cuál es el beneficio monetario para el plantel venezolano. De acuerdo con USA Today, el Clásico Mundial de Béisbol paga un bono de 2,5 millones de dólares al ganador del torneo.

Eso se suma a los premios que ya había obtenido Venezuela por llegar hasta la final, que totalizan la suma de US$4,25 millones. De esa manera, el total que embolsó el equipo sudamericano en premios por su participación en el WBC 2026 fue de US$6,75 millones.

El dinero no es todo para los jugadores, sino que se divide entre los beisbolistas, el cuerpo técnico y la federación venezolana. Sin embargo, los miembros del equipo se llevan una tajada importante.

En total, cada jugador de Venezuela obtuvo más de US$100.000 por ganar el World Baseball Classic 2026 Lynne Sladky - AP

Los jugadores de Venezuela se llevan la mitad de los premios del WBC 2026: la cifra que ganaron

Tanto del bono por ser campeón como de cada premio económico que recibió Venezuela, la mitad del dinero está destinado a los jugadores. De acuerdo con el roster del sitio web oficial del WBC, el plantel llevó 30 beisbolistas al torneo.

Si se repartiera el mismo monto para cada jugador, los US$1,25 millones del premio de campeón significarían una suma de poco más de US$41.600 para cada integrante del plantel solamente por lo logrado en el último partido.

Al sumar los premios acumulados que obtuvo la selección sudamericana por cada fase que avanzó en el torneo, los jugadores embolsaron la suma de US$3.375.000. Si se divide por los 30 beisbolistas, representa una cifra de US$112.500 por persona.

Las declaraciones de Miguel Cabrera tras el triunfo de Venezuela en el Mundial de Beisbol

El camino de Venezuela: los partidos del equipo de Omar López para consagrarse campeón del WBC 2026

En su camino al título, Venezuela integró el Grupo D, que disputó sus partidos en Miami. Por las sedes asignadas para su cuadro, la selección de López nunca se movió de la ciudad de Florida y jugó todos sus encuentros allí.

Aunque salió campeón, el equipo venezolano no quedó invicto por la derrota que sufrió ante República Dominicana. Eso lo obligó a ocupar el segundo puesto de su zona y enfrentar a Japón en cuartos de final, según el calendario oficial de WBC.

Sin embargo, se hizo fuerte ante la selección nipona y se quedó con el triunfo. Estos fueron todos los partidos que disputó el equipo de López:

Fase de grupos

Victoria 6-2 ante Países Bajos .

. Victoria 11-3 ante Israel .

. Victoria 4-0 ante Nicaragua .

. Derrota 8-5 ante República Dominicana.

Cuartos de final

Victoria 8-5 ante Japón.

Semifinal

Victoria 4-2 ante Italia.

Final