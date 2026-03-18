Miguel Cabrera, leyenda del béisbol venezolano: “Tenemos que estar muy orgullosos de este equipo”

El seleccionado de béisbol de Venezuela derrotó a Estados Unidos por 3-2 en Miami y se consagró campeón del Clásico Mundial, en un partido marcado por el contexto geopolítico internacional. Miguel Cabrera, histórico bateador, celebró el triunfo y sostuvo que los venezolanos deben estar “muy orgullosos de este equipo”.

La reacción de Miguel Cabrera, leyenda del béisbol venezolano, al triunfo en el Clásico Mundial

El hito de la selección venezolana de béisbol en Miami marcó la primera consagración para el país latino en el certamen internacional.

El partido fue seguido de inicio a final por la atenta mirada de Cabrera, conocido también como “Miggy”, quien formó parte del plantel como coach de bateo. Al término del triunfo, el exdeportista celebró el logro y manifestó su orgullo por la unión del equipo.

Las declaraciones de Miguel Cabrera tras el triunfo de Venezuela en el Mundial de Beisbol

“Orgulloso del equipo, somos campeones del mundo y vienen cosas buenas”, explicó en primer lugar, en diálogo con Ministro del Béisbol. Luego, remarcó la importancia de la preparación del equipo y el esfuerzo que realizaron los jugadores, y calificó al plantel como el mejor de la historia de Venezuela.

La preparación fue excelente; creo que fue la clave de todo. Fue un esfuerzo bastante grande. Somos campeones, este es el mejor equipo que ha salido de Venezuela”, sentenció.

El exbateador, con una amplia trayectoria en el béisbol, es el único jugador en la historia que ha participado en las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial con Venezuela (2006, 2009, 2013, 2017 y 2023). No obstante, no consiguió la gloria con el seleccionado hasta este año, en su rol como coach de bateo.

En una entrevista tras el partido con Línea Directa, sostuvo que va a estar agradecido “toda la vida” con los jugadores por su trabajo en el campo. “Valió muchísimo la pena, estoy orgulloso de ser venezolano, de estar aquí con ellos y de apoyar a mi país siempre”, aseguró.

El histórico bateador Miguel Cabrera celebró el triunfo en el Clásico Mundial y sostuvo que es el "mejor equipo que ha salido de Venezuela"

Clásico Mundial: el histórico logro para el béisbol venezolano en Miami

Mientras el país latino enfrenta un complejo panorama político tras el arresto del mandatario Nicolás Maduro, extraditado a EE.UU., el equipo de béisbol logró que muchos fanáticos olviden por unos momentos esta situación.

El conjunto dirigido por Omar López fue dominante durante la mayor parte del juego, pero un jonrón de dos carreras de Bryce Harper empujó a Estados Unidos a forzar el empate hacia el final.

La definición llegó por parte de la carrera ganadora de Javier Sanoja, quien, impulsado por un doble de Eugenio Suárez, consiguió un estallido del público venezolano con el 3 a 2 final.

La consagración de Venezuela, en donde el béisbol es deporte nacional, cobra mayor importancia al considerar los últimos resultados en el torneo internacional. Hasta ayer, el mayor logro había sido un tercer puesto, en 2009. Los campeones de la competencia que se celebra hace 20 años:

2006: Japón se consagró tras vencer a Cuba.

2009: Japón volvió a imponerse tras derrotar a Corea del Sur. Venezuela consiguió el tercer puesto por su triunfo sobre Estados Unidos.

2013: República Dominicana alzó el trofeo al vencer a Puerto Rico.

2017: Estados Unidos ganó el torneo con su triunfo sobre Puerto Rico.

2023: Japón superó a Estados Unidos y se consagró campeón.

El legado de la leyenda del béisbol venezolano Miguel Cabrera

Desde muy pequeño, Cabrera demostró grandes habilidades para el deporte. Su trayectoria profesional en Estados Unidos comenzó en 2003, con los Marlins de Florida, según el sitio web de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Miguel Cabrera es el único jugador venezolano que participó de las cinco ediciones del Clásico Mundial con la selección X (@deeptocenter)

Tras varios logros y actuaciones destacadas, pasó a los Tigres de Detroit en 2008 y se mantuvo allí hasta su retiro en 2023. Su carrera, repleta de éxitos, es un motivo de orgullo e inspiración para el deporte venezolano. Entre sus principales hazañas en el béisbol, figuran: