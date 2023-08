escuchar

Es sabido que, en Estados Unidos, el acceso a la salud no es viable para todos los bolsillos. De hecho, millones de personas viven sin seguro médico porque no les es posible pagarlo, ni siquiera las opciones más económicas. Frente a esta situación, muchos tratan de ahorrar para casos de emergencia que terminen en el hospital. Recientemente, la situación de una mujer se hizo viral luego de que, aunque su hijo estaba asegurado, la póliza no resultó suficiente y quedó con una deuda de miles de dólares.

“Tengo que quejarme sobre nuestro sistema de salud”, expresó Amanda Snyder, la autora del video, en una publicación que hizo a través de su cuenta de TikTok, donde tiene casi 55.000 seguidores. En el clip, la mujer contó que había recibido la factura del hospital donde se había atendido su hijo hacía poco tiempo.

Operaron a su hijo en Estados Unidos y compartió la estrambótica cifra que tuvo que pagar

De acuerdo con su explicación, Snyder manifestó que el pequeño fue sometido a “un rápido procedimiento quirúrgico por una hernia en el estómago”. Pese a que todo salió bien y no hubo complicaciones en cuando a la salud del niño, la mujer se sorprendió con los conceptos que le cobraron en la factura y el monto por ellos.

Amanda Snyder explicó en detalle los conceptos y montos que el hospital le cobró TikTok/@mandakayokay

En primer lugar, mencionó que, antes de la cirugía, el pequeño se encontraba en la sala de espera, se cayó de la silla y se golpeó la cabeza contra el piso, por lo cual le dieron un analgésico con paracetamol de una conocida marca y que luego le cobraron 390 dólares solo por proporcionárselo.

“Costó 7800 dólares que lo anestesiaran por diez minutos”, continuó la mujer con la enumeración de los gastos mientras leía la factura. En ese sentido, mencionó que su hijo estuvo en una sala de recuperación entre cinco y diez minutos tras la operación, lo que tuvo un costo de 1100 dólares. Es necesario destacar que el pequeño no quedó internado y que ese mismo día le dieron el alta médica.

Asimismo, mencionó que le habían cobrado 3400 dólares por concepto de “servicio de quirófano”. “No sé qué significa eso porque ya me cobraron aparte por la intravenosa, material médico, etc”, expresó en el clip. “Es demasiado lo que cobran por algo así”, agregó.

No obstante, luego explicó que, si bien contaba con seguro médico, luego de utilizarlo, la propia compañía aseguradora le envió una notificación para informarle que la póliza no alcanzó a cubrir todo y todavía adeudaba 5600 dólares.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, los usuarios reaccionaron en relación con los costos de la salud médica en Estados Unidos. “En Europa no te habría costado nada”, escribió una persona, mientras que otra expresó: “Me siento muy orgullosa de ser canadiense”. “En Nueva Zelanda hubiese sido gratis. No pagamos seguro médico acá y el sistema de salud no tiene recargos”, sumó alguien más. Entre tanto, otro usuario sostuvo: “Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo desarrollado, sin un sistema de salud universal”.

