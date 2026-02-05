LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 5 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Para Los Ángeles/Oxnard, el NWS señala que continuarán las temperaturas cálidas con vientos locales racheados de Santa Ana
Para Los Ángeles/Oxnard, el NWS señala que continuarán las temperaturas cálidas con vientos locales racheados de Santa Ana

Cómo estará el clima en California este jueves 5 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Sacramento, California, emitió un aviso por niebla densa que estará vigente hasta el mediodía del jueves para el norte del Valle de San Joaquín. Avierten que también podría formarse niebla dispersa en otras zonas.

Para San Francisco, se prevén solo cambios leves en la temperatura y la nubosidad durante el día; la máxima en la zona será de 78 °F (25 °C) y la mínima de 68 °F (20 °C). Al inicio del jueves, niebla en algunas zonas del interior de la Bahía Este y la Norte.

Noticias en vivo de California

LA NACION
Más leídas
  1. Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta
    1

    Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta

  2. Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo
    2

    Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo

  3. Caputo reconoció diferencias con Lavagna y anticipó que quiere una nueva Encuesta de Hogares
    3

    Caputo reconoció diferencias con Lavagna y anticipó que quiere una nueva Encuesta de Hogares

  4. Caputo reveló una de las marcas de ropa extranjera que usa: cuánto salen las prendas
    4

    Luis Caputo reveló una de las marcas de ropa extranjera que usa: cuánto salen las prendas