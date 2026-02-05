Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 5 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este jueves 5 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Sacramento, California, emitió un aviso por niebla densa que estará vigente hasta el mediodía del jueves para el norte del Valle de San Joaquín. Avierten que también podría formarse niebla dispersa en otras zonas.
Para San Francisco, se prevén solo cambios leves en la temperatura y la nubosidad durante el día; la máxima en la zona será de 78 °F (25 °C) y la mínima de 68 °F (20 °C). Al inicio del jueves, niebla en algunas zonas del interior de la Bahía Este y la Norte.
Today will be warm and mostly sunny at most locations. Highs will be well above normal and approaching record highs at some locations. However, a pattern change is on the horizon, with cooler temperatures and a chance of rain by late Sunday into early next week. #CAwx pic.twitter.com/b8OaCi08e3— NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) February 4, 2026
En San Diego, se espera que las temperaturas sean diez grados superiores a la media para principios de febrero, mientras que los vientos continuarán. Existe una probabilidad de lluvias ligeras por la noche. Para Los Ángeles/Oxnard, el NWS señala que continuarán las temperaturas cálidas con vientos locales racheados de Santa Ana.
Noticias en vivo de California
