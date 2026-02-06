La trastienda de la firma del acuerdo en Washington, el entusiasmo de la comitiva argentina y la “autopista en la relación” bilateral

WASHINGTON.- Tras subir al primer piso por las escaleras de la señorial sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), frente a la Casa Blanca, la comitiva argentina liderada por el canciller Pablo Quirno quedó sorprendida con un “gesto” de su contraparte norteamericana, con la que 20 minutos después se firmaría el histórico acuerdo de comercio e inversiones recíproco.

A los habituales bombones con envoltorio oficial de la Casa Blanca se habían sumado dos tipos de alfajores: unos clásicos argentinos en su envoltorio y otros de maicena, con dulce leche y tapas con forma de corazón. Fue el detalle que marcó el inicio de una reunión distendida y cordial para ponerle la rúbrica a más de diez meses de intensas negociaciones, con un amplio acuerdo que apuntala la alianza estratégica de las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

Ambassador Greer joined Argentina’s Minister of Foreign Affairs, International Trade, and Worship @pabloquirno in signing the U.S.-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and Investment, deepening our economic partnership while removing red tape for American farmers and ranchers.… pic.twitter.com/xQZduTO1Aq — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 5, 2026

El propio representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se lo manifestó a Quirno poco antes del momento de la firma, en una pequeña mesa en la sala VIP de ceremonias del USTR. El funcionario norteamericano -que tuvo un rol determinante para la concreción- remarcó que el acuerdo equivale a un “testimonio” del actual vínculo entre ambos países, y que, con lo que está haciendo, la Argentina es un “faro” en América Latina que puede alentar a otros gobiernos a tomar el mismo camino.

“El acuerdo es excelente para la Argentina”, se entusiasmó una alta fuente del Gobierno en esta capital. “Pero más allá del detalle fino, esto nos pone en una plataforma que hoy no tiene ningún país de América del Sur. La relación de Milei con Trump hace que Estados Unidos diga ‘esta gente está haciendo los deberes, se merece nuestro apoyo y se merece que caminemos juntos’“, añadió a LA NACION.

Uno de los funcionarios argentinos que siguió de cerca las tratativas sacó pecho por un concepto clave que diferenció el acuerdo de la Argentina con los dos primeros que Greer había firmado con países de la región -El Salvador y Guatemala- la semana pasada: inversión. “El de ellos es un acuerdo de comercio. No es un detalle menor: esto marca la diferencia”, afirmó.

El canciller Pablo Quirno, acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador del acuerdo, Luis Kreckler; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti, en Washington, tras la firma del acuerdo comercial y de inversiones recíproco

En Washington, la satisfacción de la comitiva argentina -de nueve integrantes- era inocultable. “Es el comienzo de algo buenísimo, que es desandar este camino”, resaltó una de las fuentes consultadas.

Tras salir de la embajada argentina en Dupont Circle, Quirno había llegado cerca del mediodía a la sede de la USTR. Lo acompañaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador del acuerdo, Luis Kreckler; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda; el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti; la agregada especializada en el área agroindustrial, Cecilia Marincioni; la jefa de la sección económica y comercial de la embajada, Julia Hoppstock, y dos funcionarios de protocolo.

Del lado norteamericano había diez integrantes. El último en entrar en la sala fue Greer, anfitrión de un encuentro protocolar que ya tenía las cartas echadas. Si bien la comitiva argentina había manejado el cierre de las negociaciones con mucho hermetismo, en las horas previas hubo señales que hacían presagiar que la firma del acuerdo finalmente se concretaría este jueves. Quirno lo hizo público en X, con una selfie, a las 13.02 (hora local).

“No hubo trabas de ningún tipo. Que nuestro acuerdo saliera ahora fue totalmente natural con todas las cosas que había que revisar y cerrar”, señaló a LA NACION un alto funcionario. Y agregó que para detectar su origen había que retrotraerse a diciembre de 2024, post triunfo electoral de Trump, cuando Milei dijo: “Quiero un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei, en el Foro de Davos. Markus Schreiber - AP

Una vez que el líder republicano volvió al poder, el 20 de enero de 2025, los funcionarios trabajaron con “ese espíritu”, y en esa disposición la Argentina “ganó tiempo”, destacaron en la comitiva. “Luego se cruzó el ‘Día de liberación’, pero nosotros ya estábamos encarrilados. Entonces, fuimos el primer país del mundo al que Estados Unidos llamó a sentarse a negociar“, contó uno de los funcionarios, al hacer referencia a aquel 2 de abril en el que Trump lanzó la guerra arancelaria.

“Es el primer paso que nos va a llevar a discusiones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) en el futuro, que va a ratificar y profundizar este acuerdo”, dijo Quirno a A24, poco antes de tomar el avión de regreso a Buenos Aires.

“Autopista en la relación”

El acuerdo comercial y de inversiones recíproco se sumó al suscrito el día previo por Quirno por los minerales críticos, en una cumbre global en el Departamento de Estado. “También se suma la asistencia del Tesoro [norteamericano, con la línea de swap]. Todo lo que estamos haciendo con Estados Unidos es el hilvanado de una alianza estratégica que se profundiza“, destacó una alta fuente del Gobierno.

“Te arma una autopista en la relación, en la que las empresas estadounidenses, con el horizonte que les damos nosotros, se sienten cómodas de venir a aumentar sus inversiones en la Argentina, ya siendo Estados Unidos el primer inversor extranjero directo en el país“, añadió.

El canciller Pablo Quirno, en la cumbre de minerales críticos, en Washington. Ministerio de Relaciones Exteriores

Del lado argentino evaluaron como una “decisión sin precedentes” y “muy importante” que Estados Unidos aumentara -por motu propio- la cuota de carne argentina de 20.000 a 100.000 toneladas, teniendo en cuenta que, cuando Trump planteó esa posibilidad el año pasado, se habían desatado fuertes reproches de sectores agropecuarios norteamericanos.

“Había algunos puntos que teníamos que esperar por timing político”, reconoció un funcionario. “Lo de la carne estará en vigor desde el momento en el que el gobierno de Estados Unidos nos habilite la cuota”, añadió.

Una de las sorpresas del anuncio fue la postergación de la decisión sobre los aranceles al acero y el aluminio. "Está contemplado para que oportunamente se haga", confió una fuente diplomática a LA NACION.

"Ellos están jugando a 360° con todos los países, y entonces hay un momento que se plantean ‘si le doy esto a uno, me lo va a pedir otro’. Tienen que ser cuidadosos en las cosas que firman en sectores estratégicos. Entonces pidieron verlo oportunamente. Pero hay un compromiso entre presidentes“, amplió.

Tal como lo anunció el Gobierno, el acuerdo será enviado al Congreso para que sea tratado, distinto a lo que ocurrirá en Estados Unidos, cuyo gobierno no tiene la necesidad de hacerlo. “El contenido y las decisiones muchas veces son parte de un proceso que nosotros ya estamos haciendo, independientemente del acuerdo, como por ejemplo derogar un decreto o sacar una resolución”, explicó un funcionario al tanto de las negociaciones.

“Como están las cosas hoy, no tendría sentido que alguien dijera ‘no apruebo esto’. Modificamos una cantidad de aranceles importantísima para nuestra industria. No debería haber un tema ahí”, confió, más allá de las resistencias al acuerdo de sectores de la oposición al Gobierno.

El clima distendido que había dominado la ceremonia de firma del acuerdo en la sede del USTR tuvo un cierre con intercambio de regalos entre los funcionarios. ¿Qué se llevó cada uno? Quirno, una vasija de cerámica típica del Medio Oeste (“mi región”, dijo Greer); y el norteamericano, algo típico argentino: un libro gauchesco.