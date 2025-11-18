Panamá vs. El Salvador: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de eliminatorias Concacaf por el Mundial 2026

Los últimos partidos de la Ronda Final de Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se juegan hoy martes 18 de noviembre. Panamá se enfrentará a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández y se definirá quién consigue el pase directo a la Copa del Mundo 2026.

La selección de Los Canaleros llega tras su más reciente encuentro con Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en donde el marcador resultó 2-3 a favor de los panameños.

Panamá se enfrentará a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández (Facebook/Fepafut Panama)

Hora y cómo ver en vivo el partido de Panamá vs. El Salvador

El encuentro de Panamá vs. El Salvador se realizará en el Estadio Rommel Fernández , casa de Los Canaleros, hoy martes 18 de noviembre de 2025 , de acuerdo con la confederación.

El partido iniciará su transmisión a las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) y se podrá ver a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming.

De acuerdo con la Concacaf, este y los otros partidos podrán verse con narraciones en inglés por CBS Paramount y con narraciones en español por Telemundo Deportes Ahora y por Universo.

La Selección de El Salvador entrena en el Estadio Rommel Fernández de Panamá previo al partido (X/@LaSelecta_SLV)

Formaciones de Panamá vs. El Salvador

La alineación de la Selección de Panamá en su más reciente encuentro del pasado 13 de noviembre jugó con los 11 elegidos por Thomas Christiansen Tarín, que son:

O. Mosquera

C. Blackman

F. Escobar

C. Martínez

A. Carrasquilla

A. Londoño

C. Harvey

E. Davis

A. Andrade

C. Waterman

A. Godoy

La alineación de Panamá en su partido del pasado 13 de noviembre ante Guatemala (Facebook/Fepafut Panama)

Por otro lado, la Selección de El Salvador, bajo la dirección de Hernán Darío Gómez, jugó con la siguiente formación:

Mario González

Julio Sabrián

Ronald Rodríguez

Adán Clímaco

Jairo Henríquez

Brayan Landaverde

Marcelo Díaz

Jefferson Valladares

Mauricio Cerritos

Rafael Tejada

Brayan Gil

El 11 inicial de la Selección de El Salvador en su más reciente partido ante Surinam (Facebook/La Selecta SLV)

Clasificación de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf

Panamá y El Salvador son selecciones que forman parte del Grupo A, mismo que comparten con Surinam y Guatemala. En la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf, la tabla de clasificaciones se encuentra de la siguiente manera:

Surinam en primer lugar con 9 puntos. De 5 partidos jugados, 2 victorias y 3 empates.

Panamá en segundo lugar con 9 puntos. De 5 partidos jugados, 2 victorias y 3 empates.

Guatemala en tercera posición con 5 puntos. De 5 partidos jugados, 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

El Salvador al final de la tabla con 3 puntos. De 5 partidos jugados, 1 victoria y 4 derrotas.

Panamá necesita ganar para tener opciones de clasificar al Mundial 2026 FEPAFUT

La historia entre Panamá vs. El Salvador

El más reciente partido entre Los Canaleros y La Selecta tuvo lugar el pasado 10 de octubre dentro de la jornada de eliminatorias mundialistas. En aquel encuentro, los panameños se impusieron por una anotación ante El Salvador.

En total, las selecciones se han enfrentado 50 veces a lo largo de la historia, según la Federación Panameña de Futbol (Fepafut). De esos partidos, son 20 las victorias de los canaleros frente a 17 juegos ganados por los salvadoreños y 13 empates.

En las Eliminatorias, ambos equipos se han visto las caras previamente en 13 ocasiones, La Selecta suma 7 victorias, mientras que Los Canaleros solo ganaron 4 juegos y el resto quedaron con el marcador empatado.

Antes del partido del pasado 10 de octubre, Panamá y El Salvador se habían enfrentado en la Copa Oro del 2023, con un marcador final 2-2.