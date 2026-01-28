Cuentas Trump: qué son y cómo se relacionan con la temporada de impuestos del IRS

Las denominadas “cuentas Trump” forman parte de un nuevo esquema de ahorro para menores y están directamente conectadas con la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Su implementación coincide con la temporada fiscal 2026 y establece un mecanismo de apertura a través del proceso impositivo anual.

Qué son las cuentas Trump y a quiénes están dirigidas

De acuerdo con la información oficial, son un tipo específico de “cuenta de jubilación” individual creada exclusivamente para menores de edad. Están destinadas a jóvenes que cumplan con ciertos requisitos de nacimiento y ciudadanía, y su administración se rige por normas federales que establecen tanto el origen de los fondos como su forma de inversión.

Las "Trump Accounts" son un nuevo tipo de cuenta de jubilación individual diseñada específicamente para niños elegibles Freepik

Uno de los componentes centrales de este programa es la contribución inicial del gobierno. En el marco de un plan piloto, el Estado federal prevé un aporte único de 1000 dólares para cada niño ciudadano estadounidense nacido a partir del 1° de enero de 2025 en adelante.

Este capital inicial no está sujeto a requisitos de ingresos familiares, por lo que no se evalúa la situación económica del hogar para acceder al beneficio.

Una vez depositados, los fondos deben ser invertidos de manera automática en instrumentos financieros específicos. La normativa establece que el dinero debe destinarse a fondos mutuos o cotizados en bolsa que repliquen el comportamiento del S&P 500 u otros índices compuestos mayoritariamente por acciones de empresas estadounidenses.

El objetivo es que el capital crezca en el tiempo bajo un esquema de impuestos diferidos.

Reglas de uso, aportes y retiro de los fondos de las cuentas Trump

El funcionamiento de las cuentas Trump contempla restricciones claras sobre el acceso al dinero acumulado. En términos generales, los fondos no pueden retirarse antes de que el beneficiario cumpla 18 años. Esta limitación busca garantizar que el ahorro cumpla una función de respaldo financiero a largo plazo.

A partir de la mayoría de edad, los recursos pueden utilizarse sin penalización, siempre que se destinen a gastos considerados calificados. Entre ellos se incluyen:

Costos educativos

La compra de una primera vivienda

La inversión inicial para arrancar un emprendimiento

El uso para otros fines podría estar sujeto a impuestos o cargos adicionales, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Además del aporte estatal, las cuentas permiten contribuciones adicionales. Padres, tutores u otras personas pueden depositar hasta US$5000 por año. En el caso de las empresas, estas pueden realizar aportes de hasta US$2500 anuales por empleado, siempre dentro del límite total permitido.

Los padres, tutores o terceros pueden contribuir hasta US$5000 anuales por cuenta

Relación directa con la temporada de impuestos del IRS

La apertura de las cuentas Trump está estrechamente ligada al calendario fiscal. El IRS habilitó este mecanismo como parte del proceso de presentación de la declaración federal de impuestos, lo que convierte a la temporada impositiva en la principal puerta de entrada al programa.

Para el año fiscal 2025, cuya declaración comenzó a presentarse a partir del lunes 26 de enero de 2026, los contribuyentes pueden llevar a cabo la elección correspondiente mediante el formulario 4547, denominado “Trump Account Election(s)”. Este documento se completa junto con la declaración de impuestos y permite formalizar dos decisiones clave:

La creación de la cuenta a nombre del menor

La solicitud de la contribución inicial de US$1000, siempre que se cumplan los requisitos establecidos

La temporada de impuestos comenzó el lunes 26 de enero Freepick

Las autoridades fiscales recomiendan utilizar la presentación electrónica de impuestos, conocida como E-File, ya que este método permite procesar la información de forma más rápida y segura. Según el IRS, esta vía reduce errores y acelera los pasos administrativos necesarios para poner en marcha esta opción destinada a los niños.

La fecha límite general para presentar la declaración federal es el miércoles 15 de abril de 2026. Sin embargo, la apertura efectiva de las cuentas Trump no ocurre de manera inmediata tras la presentación. Una vez llevadas a cabo las elecciones, el Departamento del Tesoro inicia un proceso de verificación y autenticación.

De acuerdo a lo retomado por CNBC, este proceso comenzará en mayo de 2026. Tras completarse la validación, estas quedarán activas y las contribuciones, tanto la inicial del gobierno como las adicionales, comenzarán a depositarse a partir de julio de 2026.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, le confirmó a CNBC que aproximadamente 600 mil familias, de un estimado de 25 millones, ya se encuentran registradas en las cuentas Trump, en lo que va de la temporada de impuestos. “Queremos que todos los estadounidenses empiecen a registrarse", alentó.