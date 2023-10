escuchar

Para tener relaciones satisfactorias y productivas que ayuden a alcanzar metas es indispensable ser curiosos y tener la capacidad de escuchar, dos de las habilidades que también son esenciales para lograr objetivos profesionales. Estas son herramientas que el actor Arnold Schwarzenegger compartió en su libro, Be Useful: Seven Tools for Life (Sea útil: Siete herramientas para la vida) para ser exitosos en la vida, que ya está a la venta.

“No lo digo de forma manipuladora, solo en la práctica”, aclara Schwarzenegger, quien fue el trigésimo octavo gobernador del estado de California durante dos mandatos, desde 2003 hasta 2011: “Pero solo cuando aprendes a absorber lo que esas personas te dicen comienzas realmente a ser útil para los demás y a convertirte en un recurso”.

Saber escuchar es una de las herramientas más valiosas para triunfar en la vida Unsplash

La idea del actor es ver a las personas como fuentes inagotables de enseñanza, sobre casi cualquier tema y en todo momento. Prestar atención a lo que los otros dicen significa concentrarse en sus palabras y no solo ser un receptor pasivo. Para ejemplificar su visión, el protagonista de Terminator: destino oculto evocó la vez que aprendió una nueva rutina en el gimnasio.

“Cuando vi al gran culturista Vince Gironda hacer la extensión de tríceps de lado, por ejemplo, admito que pensé que parecía un pequeño Mickey Mouse con la pequeña mancuerna que estaba usando, pero en lugar de descartarlo por completo -recuerda- lo intenté. Hice 40 series durante mi siguiente entrenamiento de brazos, que había aprendido que era la mejor manera de ver cómo un nuevo movimiento impacta mi cuerpo, y mis tríceps externos temblaron durante todo el día siguiente”.

Arnold Schwarzenegger es autor del libro Sea útil: Siete herramientas para la vida @schwarzenegger / Instagram

El ejercicio fue tan efectivo para Schwarzenegger que enseguida le preguntó a su compañero de gimnasio cómo se le había ocurrido la práctica y cómo podría combinarla con otras rutinas. “¿Por qué funciona mejor que otros movimientos similares? ¿Cuál es la mejor manera de incorporarlo a un entrenamiento?”, cuestionó con interés. Así, quiso mitigar sus dudas, adquirir nuevos aprendizajes, demostrar curiosidad, humildad y ganar un amigo.

“Cómo” y “por qué”, los grandes aliados

Ante cualquier interés o duda sobre la vida de alguien o un tema en especial, es importante hacer dos preguntas básicas, “cómo” y “por qué”, de acuerdo con Schwarzenegger, herramientas que le facilitaron su carrera política en el Estado Dorado. “Fue una oportunidad para absorber toda esta información sobre la forma en que funciona nuestra sociedad”, comentó en su libro recientemente lanzado al mercado: “Estaba aprendiendo sin parar. Cuanto más aprendía y más preguntas hacía a las personas que me enseñaban, más entendía cómo estaban conectadas las cosas y mejor líder me convertía”.

Sin embargo, el exesposo de la periodista Maria Shriver reconoció que no todas las personas nacen con “la suerte” de ser curiosos y de encontrar a quienes les expliquen cómo funciona la vida. Crecer con la creencia de que nada puede cambiarse, es un error que muchos cometen:

“Tal vez nacieron en una vida en la que otros eran ricos y ellos pobres, u otros eran altos o inteligentes o físicamente dotados y eran lo opuesto, y nadie les explicó que, si bien hay algunas circunstancias que no se pueden cambiar, hay otras que sí se puede siendo curioso y siendo una esponja (aprendiendo), y luego usando el conocimiento que adquieras para crear una visión para ti mismo”.

LA NACION