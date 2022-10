Pasó todos los filtros en el consulado, pero un detalle hizo que le negaran la visa de trabajo: “No me equivoqué”

escuchar

Mayi vivía en México y tenía la ilusión de mudarse a Estados Unidos para desempeñar su vocación como cuidadora de animales, así que empezó el trámite de la visa de trabajo. Consideraba que tenía todos los requerimientos en regla y pasó todos los filtros en el consulado, pero un último detalle no terminó de convencer a la entrevistadora, quien le negó el documento. La mexicana contó su experiencia para evitar que a otras personas les pase lo mismo.

La primera recomendación que dio la joven fue tener una oferta de empleo asegurada antes de iniciar el proceso, ya que el visado por trabajo solo se consigue de esa manera. Para ello se requieren documentos que validen la experiencia, tales como: el título profesional, cédula profesional y un registro de las materias cursadas en el área académica.

La extranjera tenía todos sus papeles en regla, la experiencia que el empleo requería y una compañía interesada en contratarla en el país norteamericano. Al inicio, el trámite transcurrió con normalidad y pasó todos los filtros en el consulado, hasta que llegó el momento de la entrevista. Dado que su documentación no tuvo ninguna réplica por parte de las autoridades migratorias, ella creyó que su resultado sería favorable.

El detalle por el que le negaron la visa de trabajo a una mexicana

Sin embargo, la realidad fue otra, ya que lo más difícil (la de la cita frente al cónsul) no logró pasarla. Desde el instante en que Mayi caminó frente a su entrevistadora, supo que algo no andaba bien: “Desde el primer momento que me vio, porque eso sí, yo andaba bien vaquera... se me quedó mirando como para decir ‘hija aquí no es el rancho’”, detalló en un video de TikTok en su cuenta @mayiaral16.

Entonces, la solicitante presintió que su apariencia física sería más importante que la información que contenía su formulario de petición: “Para ese punto yo ya había visto que ella era muy racista y no me equivoqué”, fueron las conclusiones que la tiktoker sacó.

¿Cuáles preguntas le hicieron en la entrevista de la visa de trabajo para EE.UU.?

Si bien no hay evidencia de que su percepción se confirmara, la mexicana quiso dejar un antecedente de las preguntas que le hizo la cónsul. Al ser una solicitud de visado de empleo, el principal objetivo de los representantes del país norteamericano es conocer y comprobar cuál es la empresa a la que se pretende ingresar, las actividades que se van a desempeñar en el trabajo y cuál es el sueldo anual que el trabajador percibirá.

Estos tres fueron los cuestionamientos que le hicieron a Mayi y ella consideró que contestó de manera correcta, aunque finalmente el resultado no fue satisfactorio. “Me dijo que no le convencía y que para ella yo no tenía ninguna experiencia laboral para poder desempeñar ese puesto... Con sus palabras me dijo: ‘no creo que tengas las capacidades para cumplir el trabajo’”.

La visa de trabajo le fue denegada a una mujer presuntamente por su ropa, según consideró Shutterstock

¿Qué tipo de visas de trabajo hay para EE.UU.?

Las visas de trabajo disponibles son las siguientes:

Visas para trabajadores especializados (H-1B)

Visas para trabajadores no profesionales y sin un título académico (H-2A/H-2B)

Visas para trabajadores temporales de la NAFTA (TN)

Visas para personas con habilidades extraordinarias (O-1)

Visa por transferencia dentro de la misma empresa (L-1A/L-1B)

Para cualquier duda acerca de los tipos de visas de trabajo, cómo solicitarlas y en qué categoría se encuentra cada migrante, se puede visitar este artículo.

LA NACION