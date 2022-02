La reflexión de Uma Thurman acerca del rol de las mujeres que ocupan cargos en el mundo empresarial

Tras el anuncio del estreno de Super Pumped: The Battle For Uber, la serie que narra el auge y caída de l ex CEO Travis Kalanick, Uma Thurman, quien forma parte de la producción, reflexionó acerca de su trayectoria en el cine y la televisión y habló de los roles femeninos. “Cuestionan mucho más a las mujeres que tienen cargos de poder que a los hombres”, expresó.

En ese sentido, Thurman habló sobre competir consigo misma en la pantalla. “Debo decir que estoy sorprendida por lo mucho que amo actuar y mi curiosidad sobre las personas y las diferentes culturas”, manifestó, y luego agregó que sentía un gran amor por la variedad de roles que se pueden interpretar dentro de la actuación.

Uma Thurman Reuters

Ganadora al Globo de Oro como Mejor actriz y nominada al premio Primetime Emmy, en una reciente entrevista con IANS, Uma aseguró que actualmente se enfoca más en disfrutar del proceso en lugar del resultado: “Da un poco de miedo, pero el proceso es parte de la vida”.

Además, Thurman se refirió acerca de los distintos géneros dentro de la actuación. “Creo que ya toqué la mayoría de ellos y pienso que aunque el drama o la comedia parezcan sencillos, realmente son los más difíciles de hacer”, señaló la artista de 51 años.

Joseph Gordon-Levitt, quien interpretó a Travis Kalanick, junto a Uma Thurman en ‘Super Pumped: The Battle for Uber (Crédito: serielizados)

La actriz, que trabajó en importantes películas como Kill Bill, Pulp Fiction y My Super Ex-Girlfriend, se prepara para el estreno de Super Pumped: The Battle For Uber, una serie que sumergirá al público en lo más profundo de Silicon Valley y retratará la rocambolesca odisea de la compañía de transporte.

La producción, que se basa en un libro de no ficción de 2019 del mismo nombre y escrito por Mike Isaac, Thurman interpretará a Arianna Huffington, la empresaria cofundadora de The Huffington Post, que forma parte de la junta directiva de Uber.

Uma Thurman interpretó a Arianna Huffington en Super Pumped: The Battle for Uber (Crédito: Deadline)

En relación al tema de la serie, opinó: “Aprendí en el set que el mundo de la tecnología se parece mucho más a una película de mafia callejera dramática de lo que podía imaginar”. En esa misma línea remarcó que la lucha por el poder era sumamente intensa.

Joseph Gordon-Levitt y Uma Thurman en una de las escenas de ‘Super Pumped: The Battle for Uber (Crédito: serielizados)

No obstante, la reflexión de Uma no quedó solo en el enfoque de las plataformas tecnológicas que parecieron llegar para quedarse, sino que aprovechó la oportunidad para contar su experiencia al interpretar el papel de una mujer con poder y en un alto cargo como el de Huffington.

“Al interpretar a Arianna nuevamente vi que la gente cuestiona mucho más a las mujeres que tienen cargos de poder, que a los hombres que están en el mismo nivel”, precisó. A su vez, dijo que sintió la responsabilidad de jugar del lado de su personaje porque, en general, cualquiera que fuese inteligente, brillante y poderosa, usualmente era vista como si fuese manipuladora. “Me lo tomé muy en serio”, concluyó en la entrevista.