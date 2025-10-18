El parque temático que tiene el mejor evento de Halloween de todo EE.UU.: no está en Florida

Por encima de los numerosos parques temáticos que abundan en el estado de Florida, Hallo-Fun, en Pensilvania, fue seleccionado como el mejor evento de Halloween en todo Estados Unidos. Un reciente ranking destacó las actividades que pueden realizar los visitantes y la variada oferta de comidas de calabaza en este sitio turístico.

Hallo-Fun en Pensilvania: el mejor evento de Halloween familiar de EE.UU.

Ubicado en la ciudad de Elysburg, Pensilvania, el recinto obtuvo recientemente el primer puesto en la clasificación de USA Today. El medio evaluó parques de todo el país norteamericano, en base a las valoraciones de editores y lectores, y resaltó a Hallo-Fun en Knoebels como un lugar diseñado para todos los grupos etarios.

El parque cuenta con más de 50 atracciones en toda el área Hallo-Fun - Hallo-Fun

Los visitantes que acuden al centro pueden encontrar dulces, juegos y atracciones con esta temática, junto con una amplia variedad de comidas con sabor a calabaza y puestos de manualidades otoñales, según indican los autores del informe. No es la primera vez que aparece en la clasificación. En 2024 fue ubicado en el cuarto puesto y en 2023 ocupó la tercera posición.

Los detalles del mejor parque temático de Halloween en EE.UU.

En su sitio web oficial, Hallo-Fun señala que cuenta con más de 50 atracciones abiertas, entre las cuales algunas se iluminan con luces fantasmales. Además, posee las siguientes actividades matutinas para realizar en familia:

Calabazas para recoger y pintar: a un precio de cinco dólares, puede juntar sus propias calabazas del huerto y decorarlas con pinceles incluidos en el boleto.

Kit para decorar galletas : a US$5, incluye dos galletas, glaseado, chispas y otros dulces.

: a US$5, incluye dos galletas, glaseado, chispas y otros dulces. Manualidades para niños : por solo US$5, los niños pueden diseñar dos pelotas antiestrés con temática de Halloween.

: por solo US$5, los niños pueden diseñar dos pelotas antiestrés con temática de Halloween. Bolsa de golosinas Hallo-Fun: por US$7, incluye un paquete de diez marcadores para decorar la bolsa.

Las calabazas y los dulces comprenden una parte central de la festividad Alliance Images - Shutterstock

Por otro lado, los asistentes pueden comprar entradas individuales, válidas solo para atracciones de feria, que permiten planificar el día según el gusto de cada persona. Para ello, quienes deseen acceder a esta función deben adquirir boletos que van desde US$2 a US$5, nunca vencen y pueden ser usados por más de una persona. El calendario para visitar el evento de Halloween contempla las fechas mencionadas en la siguiente lista:

Viernes 17 y 24 de octubre : de 18 a 22 hs.

: de 18 a 22 hs. Sábado 18 y 25 de octubre : de 14 a 22 hs.

: de 14 a 22 hs. Domingo 19 y 26 de octubre: de 12 a 18 hs.

Las personas celebran la festividad cada 22 de octubre en Estados Unidos

Los mejores eventos de Halloween en Estados Unidos

De acuerdo al sitio mencionado, los mejores eventos de la tradicional festividad en el país norteamericano son los siguientes:

Hallo-Fun en Knoebels : 391 Knoebels Blvd., Elysburg, Pensilvania 17824.

: 391 Knoebels Blvd., Elysburg, 17824. Happy Halloween Weekends : 452 E Christmas Blvd., Santa Claus, Indiana 47579.

: 452 E Christmas Blvd., Santa Claus, 47579. Castle Dark en Castle Park : 3500 Polk Street, Riverside, California 92505.

: 3500 Polk Street, Riverside, 92505. Howl-O-Scream en SeaWorld : 7007 Sea World Dr, Orlando, Florida 32821.

: 7007 Sea World Dr, Orlando, 32821. Harvest Festival en Dollywood: 2700 Dollywood Parks Blvd., Pigeon Forge, Tennessee 37863.

El segundo mejor parque de la lista, Happy Halloween Weekends, es una buena alternativa para las familias, y cuenta con juegos mecánicos, oportunidades para pedir dulces y atracciones en carretas de heno. En el otro extremo, Castle Dark ofrece espectáculos terroríficos, así como oscuras y retorcidas zonas de terror.

En la cuarta posición, Howl-O-Scream brinda una experiencia enfocada en el horror con casas embrujadas y shows en vivo como Monster Stomp. Por último, Harvest Festival celebra la belleza y las tradiciones del otoño con delicias de temporada.