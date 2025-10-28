Cómo corregir un documento ante Uscis para evitar problemas con la ley estadounidense

Cuando un documento de inmigración emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) contiene información incorrecta, se perdió, fue robado o está próximo a expirar, existe la opción de corregir, actualizar o reemplazarlo cuando sea necesario. Esto aplica a identificaciones clave como la green card, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y certificados de ciudadanía.

Documentos de Uscis que se pueden corregir y en qué casos solicitarlo

Según el Uscis, los documentos que pueden ser corregidos, actualizados o reemplazados incluyen:

Registros de llegada-salida (Formulario I-94, I-94W o I-95).

Documentos de Autorización de Empleo (Formulario I-766).

Certificados de naturalización y ciudadanía (Formularios N-550, N-560, N-561, N-570, N-578 o N-645).

Tarjetas de Residente Permanente, también conocidas como green cards (Formulario I-551).

Documentos de viaje (Formularios I-327, I-512, I-512L, I-512T o I-571).

Cuando un documento emitido por Uscis contiene un error que no es atribuible al solicitante, se requiere presentar un formulario nuevo sin tener que pagar una tarifa adicional Freepik - Freepik

Se puede pedir el reemplazo de estas credenciales en los casos siguientes:

No fueron entregadas.

Expiraron o están próximos a expirar.

Fueron perdidas, robadas, mutiladas o destruidas

Contienen información incorrecta.

Cómo solicitar la corrección y cambio de información en el documento

El documento que contiene información incorrecta debe ser devuelto y, por lo general, también se requiere una declaración que explique la equivocación o documentación de respaldo que indique la información correcta. Cuando el registro emitido por Uscis tiene una falla que no es responsabilidad del solicitante, hay que presentar un nuevo formulario sin necesidad de pagar una tarifa adicional.

Para actualizar el nombre que figura en un documento, se necesita una evidencia, como una orden judicial, acta de matrimonio, decreto de divorcio u otro registro oficial. Para esto, se requiere devolver el certificado emitido por Uscis y adjuntar una declaración que explique el error o documentación de respaldo que indique la información correcta, o ambos.

Para modificar el nombre que aparece en una credencial, se debe aportar evidencia, como una orden judicial, acta de matrimonio, decreto de divorcio u otro registro oficial Freepik

Cuando se necesita obtener una nueva credencial debido a un cambio en la información tras su emisión, normalmente hay que tramitar un nuevo formulario y pagar otra vez.

Cómo solicitar el reemplazo de un documento que no fue entregado

Si un documento no es recibido, hay que verificar que la dirección registrada ante el Uscis sea correcta y esté actualizada.

Las credenciales pueden ser reemitidas si el envío original no llegó al destinatario tras el primer intento de entrega o después de varios intentos fallidos.

Las credenciales pueden ser expedidas nuevamente si el envío original no fue recibido tras el primer intento o después de varios intentos fallidos Freepik

Normalmente, se necesita pagar una tarifa si la razón por la que no se recibió fue un error del solicitante, como no proporcionar la dirección correcta. Sin embargo, no se requiere abonar un nuevo pago si el problema se debió al Uscis o al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Cómo solicitar el reemplazo de un documento por pérdida, robo, daño o destrucción

Si un documento fue recibido y posteriormente se perdió, fue robado, dañado o destruido, normalmente hay que presentar una nueva solicitud y pagar la tarifa correspondiente. Por ejemplo, con una EAD, se debe enviar a la oficina de Uscis que aprobó el Formulario I-765, el importe aplicable, el EAD (si fue dañado o mutilado) y una declaración que explique lo ocurrido con la credencial.