Por qué la esperanza de vida en EE.UU. es hoy menor que en otros países desarrollados

Pese a ser considerado como un país del Primer Mundo, la esperanza de vida en Estados Unidos es mucho menor que en otras naciones, según un estudio publicado recientemente. A partir de la década de 1950, los estadounidenses comenzaron a enfermarse más, morir con mayor facilidad, pagar más por la atención médica y a tener vidas menos saludables en general. Los motivos estarían relacionados con las medidas de salud existentes.

En la investigación, recientemente publicada en el American Journal of Public Health, se informó que decenas de países desarrollados ya se encuentran por encima en el ranking de expectativa de vida en los últimos 70 años. Una persona en EE.UU. puede vivir como máximo 77 años, a diferencia de los 85 que se estiman para un japonés. “Este análisis muestra que las muertes prematuras entre los estadounidenses son un problema de salud pública mucho mayor y más antiguo de lo que se creía”, afirmó Steven Woolf, autor del estudio, en un comunicado.

Incluso los habitantes estadounidenses con hábitos más saludables tienen una baja esperanza de vida por las condiciones del servicio médico en el país, según el estudio

Para hacer las comparaciones se utilizaron datos de las Naciones Unidas, la base de datos de mortalidad humana y la de mortalidad de EE.UU. En 1933, el país de América del Norte se encontraba en el puesto ocho de entre las naciones más pobladas, pero entre 1950 y 1967 el panorama comenzó a cambiar. Para 1968 ya estaba en el puesto 29. A medida que pasaron los años, descendió todavía más: en 2020, en medio de la pandemia, ocupó el lugar 46.

“Podemos ser uno de los países más ricos del mundo y ciertamente gastamos más que todos en atención médica, pero los estadounidenses están más enfermos y mueren antes que las personas en docenas de países. Seguiremos rezagados a menos que tomemos en serio las soluciones políticas”, aseguró Woolf.

Entre 1933 y 2021, 56 países de todo el mundo alcanzaron en algún momento una esperanza de vida más alta que la nación norteamericana. En un principio eran únicamente algunos que pertenecían al norte y oeste de Europa. Es decir, territorios desarrollados. No obstante, con el pasar de los años varios del sur y este de Europa, así como de Medio Oriente, también escalaron posiciones. “Incluso los estadounidenses con comportamientos saludables, por ejemplo, aquellos que no son obesos o no fuman, parecen tener tasas de enfermedad más altas que sus pares en otros países”, según la investigación.

Los motivos de la baja esperanza de vida en EE.UU.

Si bien no se considera que la salud pública en EE.UU. sea de mala calidad, hay países en donde es mejor. “Si solo comparas a EE.UU. con 15 naciones de altos ingresos, puedes garantizar que nunca estará peor que el puesto 15. Sin embargo, descubrimos que los países con diferentes culturas, formas de gobierno, sociedades y economías han encontrado una manera de superarlo”, afirmó el experto.

Un estadounidense puede llegar a vivir hasta 70 años

La razón principal sería la gestión de salud que han hecho los gobiernos a lo largo de la historia. Woolf consideró que se relajaron las medidas que preservaban la seguridad pública: se redistribuyó la riqueza de la clase media a la alta y se restringió el acceso a los servicios médicos para la gente más necesitada: “En el fondo, las desventajas de salud experimentadas son probablemente el producto de valores sociales y decisiones políticas capaces de producir efectos generalizados en la salud”.

Como conclusión, el investigador aseguró que este problema podría solucionarse si el gobierno tomara la decisión de hacerlo: “La ventaja es que muchos países han encontrado una manera de garantizar de manera constante que sus poblaciones vivan vidas más largas y saludables. Eso es esperanzador, porque significa que hay soluciones políticas que podrían ayudar a los estadounidenses a vivir más tiempo. Este inconveniente no es la falta de soluciones, sino la falta de voluntad política”.

