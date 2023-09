escuchar

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán y también influencer, recobraría su libertad en cualquier momento de este miércoles. Fue sentenciada a tres años de cárcel y cuatro de libertad supervisada en noviembre de 2021. La nacida en Santa Clara, California, enfrentó cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, por los que se declaró culpable y obtuvo crédito por el tiempo que pasó recluida.

La Oficina Federal de Prisiones le aseguró a CNN que la madre de dos niñas saldrá en libertad en cualquier momento este miércoles y sumó: “Por razones de privacidad y seguridad, no damos detalles sobre planes de liberación específicos”. Coronel Aispuro, quien también fue representante de belleza, se encuentra actualmente en un centro de Gestión de Reingreso Residencial en Long Beach, California.

Emma Coronel Aispuro saldrá de la cárcel este miércoles @therealemmacoronel / Instagram

Una vez que reconoció los cargos y previo a su sentencia, Coronel expresó su arrepentimiento y dedicó una carta al juez para que considerara su papel como madre de dos niñas. Además, mientras se dirigía al tribunal, se dijo arrepentida por estar involucrada en actos relacionados con su esposo.

Los fiscales habían solicitado 48 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y el decomiso de 1,5 millones de dólares, ya que consideraron que su papel en la conspiración no fue tan grande. Además, el Chapo la eximió de responsabilidad tras su arresto. Durante el juicio de este último, Coronel mostró su lealtad, mientras los testigos lo describían como vengativo, ella fue clara y habló del “humano que conoció y con el que se casó”, de acuerdo con una entrevista que concedió a The New York Times.

Al momento de deliberar, el juez tomó en cuenta la recomendación de los fiscales, pero también que cuando Coronel conoció a Guzmán Loera, era menor de edad y que se casó con él cuando apenas tenía 18 años. “Muestro mi sincero arrepentimiento por todo el daño que pueda haber provocado”, dijo antes de conocerse la sentencia. “Estoy sufriendo como resultado del daño que causé a mi familia”, comentó entonces.

Emma Coronel tuvo dos hijas con el Chapo Guzmán @therealemmacoronel / Instagram

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel, de 34 años, se casó con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, de 67 años, en 2007, y sus hijas nacieron en 2011 en Los Ángeles, California. En su infancia, creció en la ranchería de La Angostura, una zona conocida como “el Triángulo Dorado” del narcotráfico. “Ahí no se ve nada de las cosas extravagantes que se ven en la ciudad y que son tan estresantes. Es una vida muy tranquila”, contó la influencer a la periodista mexicana Anabel Hernández en una entrevista de 2016.

En septiembre de 2020, la aún esposa del Chapo verificó su perfil de Instagram, en el que actualmente tiene una comunidad de 742 mil seguidores. Cuando la también influencer abandonó el bajo perfil que manejaba, se anunció que participaría en la segunda temporada del reality show Cartel Crew, de VH1, el cual retrataba la vida de personajes ligados al mundo del crimen organizado, como personas ‘normales’ pero llenas de glamour, una decisión que la llevó al foco mediático y le conllevó fuertes críticas.

En tanto, el capo fue declarado culpable en febrero de 2019 de tráfico de drogas, conspiración, secuestro, asesinato y otros cargos, y posteriormente condenado a cadena perpetua en un mediático juicio.

LA NACION