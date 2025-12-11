Portal 12/12: el ritual de diciembre para eliminar las malas energías y empezar 2026 con “abundancia infinita”

El Portal 12/12 es un evento cósmico anual que ocurre cada 12 de diciembre. La fecha marca la apertura de un punto de inflexión vibracional ideal para reflexionar, cerrar ciclos y establecer metas para el futuro. Realizar un ritual este día permite aprovechar el elemento del fuego que ayuda a eliminar las malas energías para 2026.

El ritual que abre el Portal 12/12 y elimina las malas energías para 2026

El Portal 12/12, también llamado portal de fuego, es un evento energético que se caracteriza por preparar el terreno para dejar ir todas aquellas ideas, personas o situaciones limitantes en cualquier sentido. El fuego cuenta con propiedades pulverizantes que eliminan lo negativo y abren espacio para lo positivo, destaca Glamour.

Durante el portal 12/12, se debe hacer una manifestación escrita acompañado de varias velas de colores (Archivo) Generada con Gemini

Este ritual se debe realizar el viernes 12 de diciembre a las 12.12 hs. Para ello, se necesitan los siguientes elementos:

Una vela blanca

Una vela roja

Una vela amarilla

Un cuarzo rosa

Una hoja de papel

Una pluma roja

Cerillos de madera

Un recipiente resistente al calor

Una rama de Palo Santo

Un cuarzo blanco

Paso a paso para el ritual 12/12:

El primer paso será buscar un lugar tranquilo y amplio. Luego, se debe encender la vela blanca, tomar el cuarzo rosa, y realizar respiraciones profundas para conectar cuerpo, mente y alma.

A continuación, se debe intercambiar la vela blanca por la vela por la roja y escribir en el papel con la pluma roja todas aquellas ideas, personas o situaciones que deseas dejar atrás. Al terminar, se debe tomar el recipiente y colocarlo frente a ti para luego encender un cerillo y quemar la hoja con la llama. Las cenizas deben caer en el recipiente, consignó Glamour.

Los rituales que utilizan velas blancas resultan más poderosos (Archivo) (Foto: FreeP¡CK)

Cuando la hoja esté completamente quemada, se debe prender la rama de Palo Santo con otro cerillo y hacer círculos hacia la izquierda con su humo para limpiar cualquier residuo energético negativo. Finalmente, se debe encender la vela amarilla y tomar el cuarzo blanco, mientras se cierran los ojos y se piensa en todo aquello que se quiere recibir próximamente.

Cuál es el significado del portal 12/12 según la numerología

En numerología, el número 12 tiene un simbolismo poderoso. Representa el cierre de ciclos, el equilibrio y la armonía entre el plano físico y espiritual. Está compuesto por el 1, que simboliza inicios e individualidad, y el 2, que representa dualidad y colaboración. Cuando se combina como 12, estas energías opuestas se integran, para crear un balance perfecto, señaló El Diario NY.

El 12/12 intensifica esta energía al repetir el número, y abre un “portal energético”, donde las energías universales están especialmente alineadas para favorecer la transformación personal y la manifestación de intenciones. Además, el portal 12/12 ocurre cerca del final del año, por lo que invita a la reflexión y al cierre de ciclos.

Los rituales 12/12 permiten manifestar intenciones para el año próximo (Archivo) Freepik

Qué otros rituales se pueden implementar durante el portal 12/12

Para conectar con la energía del portal, se aconseja realizar estos dos rituales, según ABC.

Ritual de manifestación

En una hoja, escribir 12 cosas que se desea dejar atrás. En otra hoja, anotar 12 cosas por las cuales se está agradecido. En una tercera hoja, redactar 12 deseos como si se hubieran cumplido. Finalmente, se debe quemar la primera hoja como símbolo de cierre y guardar las otras dos durante el próximo año.

Ritual para atraer dinero

Coloca miel (o azúcar) y 12 granos de arroz en la mano izquierda. Mientras se agregan los granos, se debe repetir la frase: “Soy abundancia infinita”. Luego, se frotan las manos y se visualizan los deseos. Al lavar las manos, se debe decir la siguiente frase: “El dinero es arroz”.