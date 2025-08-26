Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este martes 26 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 26 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este martes 26 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación fue de $18,6368. La apreciación del peso está impulsada por las presiones del presidente Donald Trump para destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, lo que ocasionó una venta de bonos estadounidense. Este y otros indicadores influyen en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real el 26 de agosto
- Este 26 de agosto, el tipo de cambio dólar de hoy muestra que el dólar estadounidense cotiza en $18,64 a la apertura.
- Al inicio de la jornada se registra una apreciación del peso mexicano del 0,22% con respecto al cierre previo.
- Con esta jornada, se rompe una mala racha de aperturas para el peso mexicano y, en general, de movimientos negativos en los mercados accionarios.
- A cómo está el dólar hoy en México: el peso mexicano ha mostrado una apreciación del 0,22% en la sesión overnight.
- En la semana, el peso ha avanzado un 0,96%, aunque registra una pérdida del -0,47% respecto al mes previo, según el análisis de Grupo Financiero Monex.
- En la sesión overnight, el precio del dólar alcanzó un mínimo de $18,64 y un máximo de $18,70.
- Este 26 de agosto, el peso mexicano se posiciona en 8º lugar entre las monedas de países emergentes que muestran las mayores ganancias frente al dólar.
- El precio del dólar a peso mexicano al cierre previo fue de $18,68. Los niveles estimados para la sesión son un soporte de $18,59 y una resistencia de $18,72.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,09 a la venta este 26 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 26 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $19, 60 / venta $19,09.
- Banco de México, FIX del lunes: $18,6368
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del lunes: compra $18,569/ venta $18,574.
- Bank of America: compra $17,6678 / venta $19,7239.
- BBVA Bancomer: compra $17,81 / venta $18,94..
- Multiva: $18,71
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6368
- Ve por más: compra $18,0506/ venta $19,2656.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 26 de agosto
- La apreciación del peso de esta jornada se debe al retroceso del dólar estadounidense ante los movimientos de la FED.
- Asimismo, el índice dólar global registra un retroceso del 0,25.
- En cuanto a la agenda que podría influir en el tipo de cambio, hoy se percibe como “ligera” para los inversores. Solo se analiza el reporte preliminar de órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos, con una contracción mensual del -2,8% en julio, que fue mejor que la previsión.
En un resumen, el precio del dólar a peso mexicano para este 26 de agosto beneficia a la moneda latina por la debilidad general del dólar, influenciada por noticias de la Reserva Federal.
