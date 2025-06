PSG vs. Botafogo, hoy: hora y cómo mirar en vivo desde EE.UU. el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 ofrece esta noche el duelo entre Paris Saint-Germain y Botafogo, dos equipos que debutaron con victoria y se juegan gran parte de sus aspiraciones para avanzar a la fase de eliminación directa. El encuentro se disputará en el histórico Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, con el pase a octavos de final prácticamente en juego.

El PSG llega con la moral en alto tras golear 4-0 al Atlético de Madrid en la primera jornada del Grupo B . El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique , demostró su poderío ofensivo sin necesidad de alinear a Ousmane Dembélé , con goles de Fabián Peña , Vitinha , Mayulu y Lee Kang-in desde el punto penal. La victoria contundente confirmó al equipo parisino como uno de los grandes favoritos del torneo.

llega con la moral en alto tras golear 4-0 al Atlético de Madrid en la primera jornada del . El conjunto francés, dirigido por , demostró su poderío ofensivo sin necesidad de alinear a , con goles de , , y desde el punto penal. La victoria contundente confirmó al equipo parisino como uno de los grandes favoritos del torneo. Botafogo, por su parte, también cumplió en su debut, venciendo 2-1 a Seattle Sounders en un partido disputado en territorio estadounidense. El conjunto brasileño mostró solidez y efectividad con tantos de Jair Cunha e Igor Jesus, y llega a esta segunda fecha con la intención de dar el golpe ante el actual campeón de Europa.

El PSG viene de alzar su primera UEFA Champions League Martin Meissner - AP

Hora y cómo ver en vivo el partido de PSG vs. Botafogo

El partido entre PSG y Botafogo se jugará hoy, jueves 19 de junio, a las 22.00 horas, en el Este de Estados Unidos. El evento ocurrirá en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. En EE.UU. se podrá seguir en vivo a través de DAZN en streaming gratuito (requiere registro) y por televisión mediante TNT, truTV, UniMás y TUDN.

Además, los aficionados podrán seguir el desarrollo minuto a minuto desde el Centro de Partidos de la FIFA o a través de plataformas deportivas que ofrecen cobertura en directo del torneo.

Formaciones de PSG vs. Botafogo hoy

Paris Saint-Germain repetiría su once de memoria, con posibles variantes tácticas según el ritmo del encuentro. El once inicial podría incluir a Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabián Peña; Lee Kang-in, Mayulu y Kvaratskhelia. Dembélé podría volver a la convocatoria, aunque su presencia desde el inicio no está confirmada.

Botafogo, dirigido por Artur Jorge, mantendría el bloque que superó al Seattle Sounders. En portería estaría John Victor, acompañado por una defensa sólida con Alexander Barboza como líder. En el mediocampo, Jair Cunha y Tchê Tchê marcarían el ritmo, mientras que el ataque se apoyaría en Joaquín Correa, Igor Jesus y Savarino, con variantes según el desarrollo del juego.