Qué dicen las encuestas de la inflación en EE.UU.: ¿Trump es responsable?

A partir de los datos de inflación que se conocieron a fines de octubre y el rumbo de la economía de Estados Unidos, las encuestas miden cuál es el impacto en la imagen del gobierno federal. Los sondeos más recientes muestran que la preocupación por el incremento de precios golpea la imagen del presidente Donald Trump, quien enfrenta un nivel de desconfianza creciente sobre su capacidad para controlar la situación.

EE.UU. no le tiene confianza a Trump para manejar la inflación, según las encuestas

El analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, realizó un análisis de cuál es actualmente la imagen del republicano entre los estadounidenses. Según indicó, la mayoría no confía en que el presidente pueda manejar la inflación.

De acuerdo con el agregado de datos de distintos sondeos que tomó el experto, actualmente Trump tiene una aprobación neta marcadamente negativa en lo que respecta al tema. Concretamente, las encuestas arrojan un balance de 26 puntos negativos.

Más allá de la gravedad de la situación en sí misma, el dato es peor cuando se realiza una comparativa con lo que ocurría en octubre de 2024. En aquel entonces, mientras el republicano realizaba su campaña contra Kamala Harris, los números lo apoyaban.

Al comparar con la candidata demócrata, Trump tenía un saldo positivo de nueve puntos en cuanto al manejo de la inflación. Hoy, el panorama es distinto.

Enten profundizó en su análisis y se refirió a un argumento frecuente del presidente. El analista dijo que el mandatario suele considerar que los sondeos lo subestiman y no dan una perspectiva real de lo que ocurre.

Sin embargo, los datos del experto mostraron lo contrario. Según su mirada, recientemente las encuestas sobreestimaron el apoyo que tienen las figuras republicanas en EE.UU.

Las encuestas señalan que los estadounidenses no confían en el gobierno de Donald Trump para manejar la inflación Getty Images

Para sostener esto, Enten citó los casos de Mikie Sherrill y Abigail Spanberger, gobernadoras electas. En el caso de Nueva Jersey, finalmente la demócrata obtuvo ocho puntos más de lo que expresaban las encuestas, mientras que en Virginia la diferencia fue de cinco puntos a favor de la candidata.

El índice de aprobación de Trump se mantuvo negativo durante seis meses

En septiembre, Enten se había referido a la aprobación del jefe de Estado en general. En aquel entonces, el analista detalló que desde el 12 de marzo Trump tuvo 180 días consecutivos con un índice negativo al considerar el promedio de las mediciones.

Trump acumuló seis meses de imagen negativa durante su segundo mandato como presidente de Estados Unidos Archivo

Los datos que analizó el experto señalan que las caídas más fuertes para el republicano se dieron en los dos siguientes grupos:

Jóvenes de 18 a 29 años : en febrero, Trump mantenía un saldo positivo, con dos puntos de aprobación. En septiembre, se encontraba en 32 puntos negativos.

: en febrero, Trump mantenía un saldo positivo, con dos puntos de aprobación. En septiembre, se encontraba en 32 puntos negativos. Hispanos: el republicano comenzó su mandato con un saldo negativo de seis puntos. Para septiembre, el índice era de 34 puntos negativos.

Cuál fue la inflación en Estados Unidos

De acuerdo a los datos de septiembre, que se conocieron a finales de octubre, la inflación fue del 3% interanual. Esto significó que alcanzó el punto más alto desde enero y un aumento en comparación al 2,9% de agosto.

En ese contexto se da la desconfianza sobre las aptitudes del gobierno de Trump para manejar el problema, tal como se refleja en las encuestas.