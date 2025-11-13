Qué dice el intercambio de mails de Jeffrey Epstein sobre Donald Trump

Legisladores demócratas de la Comisión Supervisora de la Cámara Baja difundieron el miércoles un conjunto de correos electrónicos. Los mails, que involucran comunicaciones de Jeffrey Epstein, sugieren un mayor conocimiento de Donald Trump sobre las actividades del financista del que reconoció públicamente. La Casa Blanca desestimó la revelación.

Qué dicen los mails que intercambiaron Donald Trump y Jeffrey Epstein

Los demócratas de la Cámara Baja destacaron tres correos electrónicos específicos entre Epstein y sus asociados. Estos mensajes sugieren que Trump habría estaba al tanto de la conducta del magnate. El material revelado abarca un período que va desde 2011 hasta 2019.

En 2011, Epstein le escribió a Ghislaine Maxwell: “La VÍCTIMA pasó horas con él en mi casa”

El primer correo data de la primavera boreal de 2011. En ese entonces, Epstein buscaba superar sus problemas legales y evitar mayores complicaciones. Trump, por su parte, era la estrella del programa de telerrealidad El Aprendiz y consideraba públicamente una postulación a la presidencia.

En un mensaje a Ghislaine Maxwell, Epstein escribió: “Quiero que entiendas que el perro que no ha ladrado es Trump... La VÍCTIMA pasó horas con él en mi casa, y nunca dijo una palabra. Jefe de policía, etc. Estoy un 75% seguro”.

El actual presidente norteamericano, Donald Trump, junto a Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000 Davidoff Studios Photography - Archive Photos

El segundo intercambio ocurrió en 2015, durante la campaña presidencial. Epstein y el periodista Michael Wolff elaboraron una estrategia sobre una posible aparición mediática de Trump. El correo detalla un plan de acción: “Creo que deberían dejar que se hunda solo. Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso les da un valioso rédito político y de imagen. Podés perjudicarlo de una manera que potencialmente te genere un beneficio, o si realmente parece que puede ganar, podrías salvarlo, para que te deba un favor”.

El tercer correo es de enero de 2019, con Trump ya en la Casa Blanca. Epstein le dijo a Wolff: “Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui integrante... por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que frenara”. En ese momento, una serie de artículos del Miami Herald había expuesto el trato indulgente que Epstein recibió años antes de parte de los fiscales. Uno de ellos era Alexander Acosta, quien para 2019 era el secretario de Trabajo de Trump.

Epstein y el periodista Michael Wolff elaboraron una estrategia mediática sobre Trump en 2015

Cómo reaccionó la Casa Blanca a la difusión de las conversaciones

La reacción del oficialismo fue inmediata. Los republicanos de la Cámara de Representantes aseguran que los mensajes revelan escasa información nueva. En un comunicado a través de la red social X, minimizaron el impacto de los documentos.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue más contundente en su respuesta. La funcionaria calificó la difusión de los correos como un “claro movimiento de distracción”. El gobierno considera que la acción de los legisladores demócratas tiene una intencionalidad política y busca desviar la atención de otros asuntos.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés. Virginia Roberts

Quién es Virginia Giuffre

Los legisladores republicanos del Comité de Supervisión afirmaron en X que la víctima mencionada en el correo de 2011 es Virginia Roberts Giuffre. Ghislaine Maxwell, antigua socia de Epstein, la reclutó en el año 2000. Giuffre tenía 16 años y trabajaba como empleada en el spa de Mar-a-Lago, club propiedad de Trump en Palm Beach, Florida.

En abril de 2011, poco antes del envío del primer correo, Giuffre hizo públicas sus experiencias con el financista. Confesó a un tabloide británico que Epstein abusó de ella y la “traficó” con otros hombres. Como prueba, proporcionó al medio la ahora famosa fotografía donde aparece junto al príncipe Andrés y Maxwell.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.