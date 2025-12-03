Un allegado a uno de los cinco ciudadanos argentinos arrestados en Miami este domingo rompió el silencio tras la difusión del caso policial que involucra la sustracción de indumentaria en el centro comercial Dolphin Mall. El testimonio surge en medio del proceso judicial que enfrentan los acusados por hurto minorista y presunta defraudación organizada bajo la supervisión de las autoridades de Sweetwater. El compañero de uno de los imputados ofreció detalles sobre el motivo del viaje y la conducta habitual de los implicados.

Qué dijo el amigo de uno de los argentinos detenidos en Miami por robar en un outlet

La defensa llegó de la mano de un colega de Diego Luis Xiccato. Ambos comparten profesión en el rubro de la peluquería. El entrevistado dialogó con el canal eltrece y expresó su asombro ante la noticia que llegó desde Miami. Conoce a Xiccato hace más de tres décadas y describió al peluquero como una persona ajena al delito. “No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro”, afirmó el hombre para separar a su amigo de la imagen criminal difundida.

El amigo del peluquero detenido calificó el hecho como una conducta inmadura de hombres mayores

El peluquero intentó explicar el contexto del incidente. Según su versión, el grupo voló a Norteamérica con un objetivo festivo: celebrar una despedida de soltero. Atribuyó el accionar delictivo a un error de juicio e inmadurez momentánea de los protagonistas, todos mayores de 40 años.

“Fue una boludez de viejos cho... que se habrán querido hacer los adolescentes y la cagaron”, sentenció con crudeza. También lamentó el presente judicial de los mendocinos y calificó el escenario actual como una “situación de mierda”.

Cuál es la situación judicial de los argentinos

La Policía de Sweetwater concretó la detención de los sospechosos el pasado domingo. Los oficiales acusaron a los cinco hombres de sustraer mercadería en distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros de compras más concurridos del estado de Florida.

La Policía de Sweetwater acusó a los cinco argentinos de robo minorista y defraudación organizada Felix Mizioznikov

Las autoridades indicaron que existen pruebas visuales contundentes. Las cámaras de seguridad del recinto comercial registraron una supuesta planificación del ilícito por parte del grupo.

La carátula del caso incluye cargos graves para la jurisdicción local. Los detenidos enfrentan acusaciones por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista. La jueza Mindy Glazer intervino en la causa y estableció una fianza individual para cada uno de los involucrados. Reportes preliminares señalan que las autoridades migratorias ejecutarían la deportación de los hombres a la Argentina este miércoles.

Quiénes son los acusados

La nómina de detenidos se compone íntegramente por ciudadanos argentinos oriundos de la provincia de Mendoza. Las edades oscilan entre los 41 y los 49 años.

El centro comercial Dolphin Mall cuenta con cámaras de seguridad que registraron la planificación del hurto Google Maps

Diego Luis Xiccato: Tiene 46 años. Se desempeña como peluquero y es el foco principal del testimonio brindado por su colega.

Tiene 46 años. Se desempeña como peluquero y es el foco principal del testimonio brindado por su colega. Mauricio Ariel Aparo-Orlando: Tiene 49 años. Reside en el departamento mendocino de Godoy Cruz. Su perfil en redes sociales muestra una afición por los vehículos de alta gama, específicamente motocicletas. El diario local MDZ vincula su pasado a actividades relacionadas con el automovilismo.

Tiene 49 años. Reside en el departamento mendocino de Godoy Cruz. Su perfil en redes sociales muestra una afición por los vehículos de alta gama, específicamente motocicletas. El diario local MDZ vincula su pasado a actividades relacionadas con el automovilismo. Juan Manuel Zuloaga-Arenas: Tiene 49 años. Posee domicilio registrado en Godoy Cruz.

Tiene 49 años. Posee domicilio registrado en Godoy Cruz. Juan Pablo Rua: Tiene 45 años. A diferencia del resto del grupo, Rua reside actualmente en la ciudad de Miami.

Tiene 45 años. A diferencia del resto del grupo, Rua reside actualmente en la ciudad de Miami. Sebastián Luis Moya: Tiene 41 años. Su vivienda se ubica en el barrio Los Tilos, en la localidad de Las Heras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.