Qué mercadería robaron los argentinos en el shopping de Miami

Un operativo de seguridad en el condado de Miami-Dade culminó con la captura de cinco hombres acusados de organizar un saqueo sistemático de indumentaria y equipaje en el Dolphin Mall. Agentes de Sweetwater Police detuvieron a los sospechosos tras detectar una maniobra coordinada para retirar artículos de marcas internacionales sin abonar su costo.

Los productos y marcas sustraídas en el robo

El grupo de delincuentes inició su recorrido en la tienda Burlington, donde seleccionaron valijas de gran tamaño que sacaron del local sin pasar por la línea de cajas.

El grupo de argentinos robó prendas de indumentaria y equipaje Felix Mizioznikov

Estos artículos de equipaje funcionaron como la herramienta central para el resto de los hurtos. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso posterior de los acusados a los locales de las firmas Columbia y The North Face, donde cargaron las maletas previamente robadas con diversas prendas y artículos de indumentaria que tomaron directamente de las estanterías.

El operativo continuó en una tienda de Tommy Hilfiger. El sistema de vigilancia captó a dos de los imputados en este local. La policía interceptó a este subgrupo en una parada de ómnibus aledaña al centro comercial. La requisa reveló que transportaban mercadería valuada en aproximadamente 950 dólares.

Los delincuentes se llevaron alrededor de 2000 dólares en mercadería Google Maps

Los oficiales arrestaron a los otros tres integrantes dentro del mismo shopping. Este segundo grupo portaba artículos por un monto superior a los 1100 dólares. El valor total de los productos recuperados por las fuerzas de seguridad supera los 2000 dólares e incluye al menos 20 ítems diferentes.

La logística del circuito delictivo

El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores reconstruir el modus operandi de los sospechosos, cuya secuencia se basó en la coordinación y la división de tareas dentro del complejo. Los cinco hombres entraron a los comercios y se dispersaron por el salón de ventas.

Esta táctica buscó evitar la atención del personal de seguridad, ya que, mientras algunos integrantes del grupo distrajeron a los empleados, otros miembros aprovecharon ese lapso para ocultar las prendas dentro de las valijas sustraídas en Burlington. Las imágenes muestran comunicaciones entre ellos antes de abandonar los locales con celeridad y sin efectuar pago alguno.

Identidad de los imputados y cargos penales

Las autoridades identificaron a los acusados como Diego Luis Xiccato (46 años), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Los reportes señalan que los cinco ingresaron a Estados Unidos con visa de turistas y presuntamente provienen de la provincia de Mendoza.

Los cinco delincuentes ingresaron a Estados Unidos con visa de turistas

La justicia de Florida imputa a Xiccato y Aparo-Orlando el delito de estafa organizada, un cargo que conlleva una fianza de 2500 dólares. También enfrentan acusaciones por robo minorista (fianza de 2500 dólares) y múltiples robos en diferentes localizaciones.

La situación procesal de Zuloaga Arenas incluye los mismos delitos más el cargo de conspiración, mientras que a Moya y Rua se les atribuyen estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración. El historial de Moya registra antecedentes penales por hurto mayor, hurto menor y disturbios.

El Dolphin Mall fue el escenario donde el grupo sustrajo valijas y prendas de marcas internacionales antes de ser interceptado por la policía. Joe Raedle - Getty Images North America

Operativo de vigilancia y declaraciones oficiales

El arresto ocurrió bajo el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un despliegue especial de vigilancia cuenta con agentes de Sweetwater Police fuera de servicio para reforzar la seguridad en zonas comerciales. Álvaro Zabaleta, vocero de la fuerza, confirmó la tolerancia cero ante la criminalidad en el Dolphin Mall y realizó una declaración sobre el perfil de los detenidos: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”.

Un dato clave complicó la situación de los turistas. La policía verificó que los cinco hombres poseían pasajes aéreos para regresar a la Argentina el miércoles siguiente a la detención. Este elemento refuerza la hipótesis de una maniobra planificada durante su estadía. Medios locales como NBC Miami y Telemundo 51 informaron que los investigadores revisan registros adicionales para determinar si existieron robos previos en el área.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.