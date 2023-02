Qué dijo sobre las visas de EE.UU. para cubanos y venezolanos el jefe de Inmigración y Seguridad desde Miami

escuchar

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó Miami este lunes. Desde ahí, abordó el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que comenzó a aplicarse a principios de este año. Su llegada tuvo como fin explicar la política migratoria del gobierno de Joe Biden y los puntos más importantes del recién aprobado “parole” humanitario, con el que se amplió el que ya existía solo para venezolanos.

En un acto que se celebró en el Centro Cultural de La Pequeña Haití, Mayorkas, quien nació en La Habana, aseguró que la única vía para llegar a Estados Unidos debía ser “legalmente y sin correr riesgos”. Asimismo, afirmó que, desde su entrada en vigor, el programa hizo descender en 90% la llegada irregular de estos migrantes al país.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habla durante una rueda de prensa en Washington, el jueves 5 de enero de 2023, sobre las nuevas medidas de control fronterizo para limitar la inmigración ilegal, ampliar las vías para la inmigración legal y aumentar la seguridad fronteriza (AP Foto/Susan Walsh)

El permiso humanitario, también conocido como parole humanitario (por su forma original, en inglés), ha sido ampliamente cuestionado, sobre todo en los estados republicanos. Desde el 6 de enero, permite que 30 mil migrantes de las naciones mencionadas ingresen cada mes, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los más relevantes son los antecedentes y tener un patrocinador que pueda financiar los gastos. Este permiso también les otorga la facultad de trabajar y tiene una vigencia de dos años. Sobre este punto, Mayorkas confirmó que estas condiciones hacen que no se vuelvan una carga pública.

¿Qué pasa con los migrantes ilegales en EE.UU?

La autoridad máxima en materia de migración fue muy clara. Aquellos que ingresen de forma ilegal al país serán deportados, así lo estipula el programa humanitario. Mayorkas puntualizó. “Quien venga ilegalmente no podrá quedarse”, a la vez que compartió que este asunto, especialmente de los ciudadanos provenientes de Cuba, forma parte de su realidad personal. En su caso, sus padres y él tuvieron que dejar la isla en 1960.

Esta nueva política tiene especificaciones para los migrantes de los cuatro países que lleguen a EE.UU. sin un respaldo legal. Además del proceso de deportación, también se les prohíbe el ingreso posterior, por al menos cinco años.

El programa de "parole" humanitario contempla varios puntos importantes que los migrantes deben considerar Kerwin Elias / Unsplash

Ayuda económica, en alimentos y salud por ocho meses

Los migrantes procedentes de Cuba y Haití bajo el amparo del programa humanitario también califican para recibir una ayuda federal de US$400 mensuales hasta por ocho meses. Los ciudadanos de ambos países fueron agregados a la lista de beneficiarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) desde el pasado 10 de enero. Según destaca Univision, la ayuda incluye cupones de alimentos y Medicare por el periodo definido.

Acerca de este punto, Mayorkas comentó el lunes que los migrantes originarios de Cuba y Haití son más vulnerables dentro del grupo, dado que cruzan el océano en embarcaciones en busca de refugio y tras escapar de sus países. Es por ello que reciben una ayuda extra.

Cambia el programa de reunificación familiar en EE.UU.

El secretario de Seguridad Nacional adelantó que se trabaja en más caminos legales para promover la migración. “No solo el permiso humanitario que anunciamos el 5 de enero”, señaló. También actualmente las autoridades estadounidenses trabajan en reformas al programa de reunificación familiar, que permite a los inmigrantes que ya se hayan hecho ciudadanos u obtenido la residencia legal permanente solicitar una visa de residencia para sus familiares directos (cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años y los padres).

De acuerdo con datos de The New York Times, hasta la semana pasada, en el marco del programa de permiso humanitario ingresaron unos 14.700 migrantes de Venezuela, 14 mil cubanos, 280 haitianos y 44 nicaragüenses. En respuesta, los fiscales de 20 estados presentaron una demanda contra esta medida del gobierno de Biden. En la denuncia, que lidera el fiscal de Texas, Ken Paxton, los demandantes aseguran que el plan permitirá que lleguen miles de migrantes a zonas del país que ya no tienen más capacidad.

