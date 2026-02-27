Qué dijo Trump sobre Cuba

Donald Trump anunció este viernes la posibilidad de una negociación directa con el régimen de Cuba ante su inminente quiebra financiera. El jefe de Estado norteamericano confirmó el inicio de diálogos antes de su partida hacia Texas para tratar la situación crítica del país caribeño. Esta maniobra busca una salida política en medio de sanciones y una emergencia sanitaria sin precedentes.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba

El presidente estadounidense detalló que su gobierno analiza un cambio de estrategia frente a la administración de La Habana. “El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el mandatario ante la prensa al salir de la Casa Blanca.

La Casa Blanca observa una oportunidad de intervención diplomática debido a la debilidad del sistema comunista. El mandatario vinculó esta posible toma de control amistosa con la necesidad de resolver problemas estructurales que el régimen local no puede afrontar. Los contactos iniciales ocurren en un marco de hermetismo, pero con la confirmación oficial de que las conversaciones ya están en marcha entre ambas capitales.

El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre una posible toma de control sobre Cuba Kenny Holston - Pool The New York Times

La ejecución de esta política exterior recae sobre el secretario de Estado, quien mantiene comunicaciones frecuentes con los niveles más altos de la política regional. Trump aseguró que Marco Rubio trata el asunto con prioridad para determinar la viabilidad de un acuerdo de largo alcance. El Departamento de Estado evalúa las condiciones económicas y políticas necesarias para avanzar en una transición o un esquema de control que alivie la presión sobre la población.

Rubio analiza los riesgos y las ventajas de una apertura negociada bajo las nuevas condiciones de asfixia financiera. La administración norteamericana utiliza su capacidad de presión económica para forzar un diálogo que antes parecía imposible. El enfoque del secretario prioriza la seguridad nacional y la estabilidad de la región ante el deterioro constante de las instituciones cubanas.

Marco Rubio y Donald Trump avanzan hacia un posible diálogo con las autoridades cubanas Alex Brandon - AP

Consecuencias del colapso económico y la advertencia de la ONU

La situación humanitaria en el territorio cubano alcanzó niveles críticos según los informes de organismos internacionales. Naciones Unidas advirtió que las restricciones energéticas y financieras empujaron al país al borde del colapso absoluto.

El alto comisionado Volker Türk alertó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la falta de suministros básicos que afecta la vida cotidiana. “Niños enfermos de cáncer están muriendo sin medicamentos ni tratamientos adecuados, mientras mujeres embarazadas enfrentan dificultades para acceder a alimentos y atención médica”, denunció Türk durante su intervención. El comisionado remarcó que “ningún objetivo político puede justificar la asfixia de toda una población”.

La escasez de combustible y alimentos en la isla genera una crisis humanitaria que Naciones Unidas califica como un escenario al borde del colapso Ramon Espinosa� - AP�

Disputa por el incidente naval en aguas caribeñas

La tensión entre ambos países escaló tras un operativo marítimo que terminó con cuatro víctimas fatales. La Guardia Costera de la isla interceptó una embarcación con registro en Florida que contaba con reporte de robo en los Cayos. El gobierno de Díaz-Canel afirmó que los ocupantes pretendían ingresar al territorio con fines terroristas. Durante el procedimiento, las autoridades locales incautaron fusiles de asalto, pistolas, explosivos, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes tácticos.

Washington puso en duda la narrativa del Ministerio del Interior cubano y exigió una investigación independiente sobre los hechos. El vicepresidente J.D. Vance confirmó que su oficina sigue el caso con extrema atención debido a la muerte de un ciudadano estadounidense, mientras que James Uthmeier, fiscal general de Florida, lidera las pesquisas judiciales y rechazó la versión oficial de La Habana. El presidente Díaz-Canel sostuvo que defenderá la soberanía con firmeza, a pesar de que las sanciones financieras profundizaron la escasez de combustible y la parálisis de la producción de alimentos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.