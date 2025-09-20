Qué es el Control de Pasaportes Móvil de la CBP que se aplica en todos los aeropuertos de EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es la encargada de controlar los documentos de entrada y salida internacional en los aeropuertos estadounidenses. Por este motivo, decidieron lanzar una aplicación para celular que agilizaría los tiempos de espera y evitaría las largas filas.

Mobile Passport Control: la app gratuita de la CBP para agilizar el ingreso a EE.UU.

Control de Pasaportes Móvil (MPC, por sus siglas en inglés) es una aplicación lanzada por CBP que facilita el ingreso a Estados Unidos dentro de los distintos aeropuertos. Está disponible de manera gratuita para teléfonos Apple y Android, y promete ser sencilla de utilizar.

No reemplaza al pasaporte, pero agiliza las esperas CBP

Además de ofrecer tiempos de espera más cortos, tiene la posibilidad de procesar grupos de hasta 12 viajeros juntos. Por el momento, está disponible en “la mayoría de los principales aeropuertos de Estados Unidos”, según la propia CBP.

Para utilizarla, primero deberá consultar si su aeropuerto de regreso a Estados Unidos cuenta con MPC y luego seguir estos tres sencillos pasos:

Descargar la aplicación MPC en su celular y escanear su pasaporte (por primera y única vez).

Tomar una foto de usted y responder algunas preguntas en la app sobre su llegada y declaraciones (podrá hacerlo 4 horas antes de aterrizar o inmediatamente después del mismo).

Mostrar su pasaporte en la zona de llegada de Aduanas para finalizar la inspección de CBP.

¿Quiénes pueden utilizar la nueva aplicación de CBP?

Desde el sitio web oficial, explicaron que la aplicación móvil de MPC está disponible para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales de Estados Unidos y ciudadanos canadienses con visa B1.

CBP lanzó la aplicación y planea expandirla a todos los aeropuertos CBP Office of Field Operations

Cabe remarcar que MPC no sustituye documentos oficiales requeridos ni reemplaza programas como Global Entry, que forman parte del sistema de Viajero Confiable (TTP, por sus siglas en inglés). A diferencia de estos dos primeros programas, no requiere una entrevista previa ni verificación biométrica para su activación.

Los puntos de entrada donde está disponible la aplicación de la CBP

Actualmente, MPC está disponible en 56 puertos de entrada, entre aeropuertos internacionales, ubicaciones de pre-autorización y puntos marítimos de ingreso:

Las esperas en el aeropuertos serán más cortas (AP Photo/John Locher) John Locher - AP