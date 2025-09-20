Qué es el Control de Pasaportes Móvil de la CBP que se aplica en todos los aeropuertos de EE.UU.
El sistema permite a ciertos viajeros enviar datos migratorios desde sus teléfonos móviles para evitar largas filas en los puertos de entrada
- 4 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es la encargada de controlar los documentos de entrada y salida internacional en los aeropuertos estadounidenses. Por este motivo, decidieron lanzar una aplicación para celular que agilizaría los tiempos de espera y evitaría las largas filas.
Mobile Passport Control: la app gratuita de la CBP para agilizar el ingreso a EE.UU.
Control de Pasaportes Móvil (MPC, por sus siglas en inglés) es una aplicación lanzada por CBP que facilita el ingreso a Estados Unidos dentro de los distintos aeropuertos. Está disponible de manera gratuita para teléfonos Apple y Android, y promete ser sencilla de utilizar.
Además de ofrecer tiempos de espera más cortos, tiene la posibilidad de procesar grupos de hasta 12 viajeros juntos. Por el momento, está disponible en “la mayoría de los principales aeropuertos de Estados Unidos”, según la propia CBP.
Para utilizarla, primero deberá consultar si su aeropuerto de regreso a Estados Unidos cuenta con MPC y luego seguir estos tres sencillos pasos:
- Descargar la aplicación MPC en su celular y escanear su pasaporte (por primera y única vez).
- Tomar una foto de usted y responder algunas preguntas en la app sobre su llegada y declaraciones (podrá hacerlo 4 horas antes de aterrizar o inmediatamente después del mismo).
- Mostrar su pasaporte en la zona de llegada de Aduanas para finalizar la inspección de CBP.
¿Quiénes pueden utilizar la nueva aplicación de CBP?
Desde el sitio web oficial, explicaron que la aplicación móvil de MPC está disponible para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales de Estados Unidos y ciudadanos canadienses con visa B1.
Cabe remarcar que MPC no sustituye documentos oficiales requeridos ni reemplaza programas como Global Entry, que forman parte del sistema de Viajero Confiable (TTP, por sus siglas en inglés). A diferencia de estos dos primeros programas, no requiere una entrevista previa ni verificación biométrica para su activación.
Los puntos de entrada donde está disponible la aplicación de la CBP
Actualmente, MPC está disponible en 56 puertos de entrada, entre aeropuertos internacionales, ubicaciones de pre-autorización y puntos marítimos de ingreso:
- Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage (ANC, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Fairbanks (FAI, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi (AUH, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Aruba (AUA, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Bermudas LF Wade (BDA, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Calgary (YYC, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLEv).
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Denver (DEN, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Metropolitano de Detroit (DTW, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Dulles (IAD, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto de Dublín (DUB, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Edmonton (YEG, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield (YHZ, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulú (HNL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston (HOU, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Harry Ried de Las Vegas (LAS, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés).
- Puerto marítimo de Miami (MSE, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (MSP, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal (YUL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Lynden Pindling de Nasáu (NAS, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR, por sus siglas en inglés).
Otras noticias de Agenda EEUU
Contra las “cámaras espía”. La lucha de un suburbio de Chicago para ser un santuario para migrantes
Programa de Alternativas de Detención. Cómo es el sistema de grilletes electrónicos con el que EE.UU. rastrea migrantes
En todos los aeropuertos de EE.UU. El error común por el que la TSA inspecciona tu equipaje a fondo
- 1
Gavin Newsom bajo presión: cuál es la ley de inmigración que la administración Trump le pide vetar al gobernador
- 2
“Patterns Die Trial”: la moneda especial de EE.UU. que puede hacerte ganar más de US$57.000
- 3
Son hermanos latinos y protegen juntos las carreteras de California: la historia de los tres oficiales de la CHP
- 4
Actualización de leyes migratorias en septiembre 2025: ¿Gavin Newsom firmará a favor de los latinos en California?