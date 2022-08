Qué es el “quiet quitting”, la tendencia que se ve en TikTok sobre el trabajo y es furor entre los jóvenes

Las restricciones por Covid, que duraron más de lo esperado, obligaron a mudar buena parte de los trabajos de oficina al hogar y cambiaron las rutinas de los trabajadores, quienes encontraron en la comodidad de su espacio una nueva forma de cumplir con las responsabilidades sin descuidar el tiempo libre.

Con el ahorro de tiempo en los desplazamientos, los empleados comenzaron a disfrutar más de sus familias y de una vida con menos preocupaciones. Pero desde hace algún tiempo parte del trabajo volvió a las oficinas y las complicaciones comenzaron porque ahora las exigencias de los oficinistas van en aumento ante una clara valoración del tiempo libre y otras consideraciones respecto a la vida.

Una profesora sugiere cómo conseguir mejores condiciones laborales a través del "quiet quitting"

Parte de los empleados en Estados Unidos se han resistido a retomar la rutina y demandan una “nueva normalidad”. Una encuesta del Pew Research Center reveló, en el primer trimestre de este año, que seis de cada diez empleados en el país preferían continuar trabajando desde casa el mayor tiempo posible. Mientras que a finales de 2020 la principal preocupación por no volver a la oficina era el temor al contagio, ahora los encuestados consideran que esta modalidad les ayuda a balancear su vida personal con la carga laboral y que incluso impacta en la reducción de los tiempos de entrega.

La decisión de priorizar el cuidado personal es cada vez más palpable. Ha crecido una tendencia en Tiktok bajo el nombre “quiet quitting”, que podría traducirse como “renuncia silenciosa”, pero no se trata precisamente de un llamado a este respecto. A juzgar por los clips publicados, significa más bien poner un alto a las tareas extra por las que no hay retribución económica y en cambio restan tiempo personal.

El objetivo va más allá de la viralidad en una red social. Quienes promueven el “quiet quitting” pretenden que cada vez más empleadores respeten las jornadas laborales establecidas en el contrato y paguen lo justo por actividades que rebasan esos límites.

En uno de los clips publicados, una usuaria que trabaja como profesora da algunos consejos para hacer la transición a un entorno laboral más benéfico y evitar el “burnout”, otro concepto que se ha popularizado para explicar el desgaste y el agotamiento mental, emocional y físico resultado del estrés laboral.

La maestra insiste en la necesidad de marcar límites sanos, pero aclara que eso no se traduce en dejar de ser profesional o educada en el lugar de trabajo. “Quitar la aplicación de mail del teléfono, no llevar el trabajo a casa, no llegar más temprano, no gastar el sueldo en mejoras para el salón de clases y priorizar la planeación” son parte de las sugerencias que hace desde su cuenta.

En la tendencia del "quiet quitting" en tiktok, una experta explica cómo conseguirlo

Bajo el hashtag “quiet quitting” hay decenas de videos, algunos explican la posición de los departamentos de Recursos Hermanos al respecto y otros defienden los derechos de los trabajadores a la desconexión al finalizar la jornada laboral. Sin embargo, especialistas en el tema argumentan que esta podría no ser la manera más adecuada de nombrar a la tendencia que busca la recuperación de tiempo libre y que este término podría ocasionar problemas en la comunicación entre jefes y empleados.