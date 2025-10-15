Qué necesita Guatemala para clasificarse al Mundial 2026 y cómo avanza en la tabla de Eliminatorias en Concacaf

La Selección de Guatemala tiene la oportunidad de clasificar en la Copa del Mundo 2026, aunque para conseguir su sueño mundialista deberá cumplir con un importante requerimiento en los dos partidos restantes que tiene ante Panamá y Surinam.

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026

Hasta hace poco, Guatemala estaba en una posición poco privilegiada dentro del Grupo A de la Ronda Final de Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), ya que se encontraba en la última posición.

Convocados de Guatemala tras el partido ante El Salvador (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Pese a que la opción más realista era que calificara en el repechaje, el reciente empate entre Panamá y Surinam le brinda nuevas oportunidades de clasificar al Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Con dos fechas restantes en la clasificatoria, Los Mayas deberán vencer a sus contrincantes en los próximos partidos ante los Canaleros y los Suriboys. La victoria es obligatoria para que puedan avanzar, sin margen de empate o derrota, según Récord.

Los convocados por el Director Técnico Luis Fernando Tena deberán vencer a los panameños y a los surinameses con tres tantos, así podrían llegar a los 11 puntos y alcanzar el primer lugar del grupo, lo que consolidaría su pase directo a la Copa Internacional de la FIFA.

Cómo avanza Guatemala en la tabla de la Concacaf

El pasado martes 14 de octubre, la selección guatemalteca consiguió la victoria 1-0 ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, con un gol de Óscar Santis, marcado al minuto 46.

Guatemala venció a El Salvador y se colocó como tercero en la tabla del Grupo A (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Esa victoria los colocó en la tercera posición del Grupo A, con cinco puntos, solo uno menos que Surinam y Panamá, quienes se mantienen líderes en la tabla con seis puntos cada uno, según la Concacaf.

Actualmente, es El Salvador quien está en la última posición, con tres puntos en la clasificatoria y más alejado de conseguir su pase al Mundial 2026.

Aún quedan fechas restantes de la Ronda Final de Eliminatorias, los partidos programados para las próximas semanas, según el calendario, son:

Surinam vs. El Salvador - 13 de noviembre

Guatemala vs. Panamá - 13 de noviembre

- 13 de noviembre Guatemala vs. Surinam - 18 de noviembre

- 18 de noviembre Panamá vs. El Salvador - 18 de noviembre

Las historia entre Guatemala, Panamá y Surinam

El siguiente encuentro de Los Mayas será frente a Los Canaleros en el Estadio El Trébol, cada de la selección guatemalteca, según ESPN. En los últimos cinco encuentros de ambas selecciones, Panamá venció en dos ocasiones a Guatemala, y el resto de los partidos terminaron en empate.

La selección de Guatemala podría conseguir su pase directo al Mundial 2026 (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

El más reciente encuentro fue el pasado 8 de septiembre como parte de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El marcador terminó 1-1, aunque en junio de 2025 también se vieron las caras en la Copa Oro, juego en el que La Marea Roja obtuvo la victoria.

Como los dos duelos que restan de la Ronda Final son en casa de Guatemala, la selección podría tener cierta ventaja como local, con la mayoría de la energía de la afición a su favor.

El 18 de noviembre, Los Chapines recibirán a Surinam, con quienes ya se han enfrentado en tres ocasiones en las eliminatorias de la confederación, según ESPN. La más reciente tuvo lugar el pasado 10 de octubre y resultó en empate con el marcador 1-1.

Estos equipos también jugaron dos encuentros en 2004, con un empate 1-1 y con una victoria 3-1 en favor de Guatemala, lo que hace probable que en su próximo duelo sea La Bicolor la que tome ventaja ante los Suriboys.

En caso de conseguir los tres goles en sus próximos partidos, Guatemala clasificaría como primero en la tabla del Grupo A con 11 puntos y aseguraría su lugar para la Copa del Mundo 2026.