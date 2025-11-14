Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026 en su último partido de las eliminatorias

El próximo martes, la selección de Honduras se jugará la posibilidad de obtener la clasificación al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Si consigue un triunfo en su visita a Costa Rica, la Bicolor tiene muy buenas chances de ganar su grupo y asegurarse su lugar. Sin embargo, no depende enteramente de sí misma y también debe esperar por el resultado de Haití.

Honduras buscará un triunfo ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

El partido del martes 18 de noviembre a las 19 hs (horario de Honduras; 20 h ET) será el que defina cómo quedan las posiciones finales en el grupo C de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf. Los partidos de las tres zonas se jugarán en simultáneo y definirán el futuro de cada selección.

Así está el grupo de Honduras en las eliminatorias antes de la última fecha Captura de pantalla sitio web de la FIFA

El Grupo C tiene la particularidad de ser el único en el que todavía tres equipos tienen chances de llegar a la cita mundialista. Actualmente, la zona tiene a Honduras como líder con ocho puntos, mientras que lo escolta Haití, también con ocho unidades, pero segundo por tener dos goles menos a favor. El podio lo completa Costa Rica (seis), mientras que Nicaragua (cuatro) ya está matemáticamente eliminada.

En ese contexto, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda tiene que ganar su último partido para maximizar sus chances. Un triunfo hace imposible que Haití lo supere en puntos, aunque sí podría pasarlo en diferencia de goles.

Por otro lado, un empate ante Costa Rica le daría una posibilidad de disputar el repechaje, pero complicaría sus chances de entrar. En resumen, estos son los escenarios que pueden depositar a Honduras en el Mundial 2026:

Ganar: en caso de hacerlo por un tanto de diferencia, si Haití no vence por al menos tres goles, Honduras termina primero en su grupo y va al Mundial.

Empatar y que Haití no gane: en caso de obtener un punto y que Nicaragua empate o gane su partido, Honduras clasifica a la Copa de Mundo de manera directa.

Una derrota deja a Honduras afuera del Mundial

Así como las chances de la Bicolor son muy buenas si obtiene un triunfo, la derrota termina con sus aspiraciones mundialistas. En caso de perder, Costa Rica, que hoy tiene seis unidades, lo superaría en la tabla.

Una victoria de Costa Rica deja a Honduras afuera del Mundial 2026 (X/ @fedefutbolcrc)

Si eso ocurre, Honduras solo podría llegar al segundo puesto con una derrota de Haití ante Nicaragua. Sin embargo, solo los mejores dos segundos entre los tres grupos acceden al repechaje.

En ese escenario, la Bicolor quedaría con ocho puntos, mientras que Panamá y Jamaica, escoltas en el grupo A y B, tienen nueve y diez unidades, respectivamente. Por eso, una derrota ante Costa Rica deja a la Bicolor afuera de la cita mundialista de 2026.

Cómo se juega el repechaje de Concacaf y qué debe pasar para que lo juegue Honduras

Para Honduras, el escenario más probable que lo deposita en el repechaje del Mundial 2026 es el empate ante Costa Rica. Es que una igualdad, sumada a un triunfo de Haití, lo dejaría en el segundo lugar.

Sin embargo, eso no garantiza su lugar en playoffs, ya que también requeriría de una derrota de Surinam o Panamá en el grupo A, hoy ambos con nueve unidades. Dado que tendrían la misma cantidad de puntos, la selección que entre al repechaje se definiría por diferencia de gol y, en caso de no sacarse ventajas, por goles a favor y luego por Fair Play (cantidad de tarjetas amarillas).

Los dos mejores segundos acceden al repechaje en la Concacaf y así están las posiciones Captura de pantalla sitio web de la FIFA

Según lo que establece la FIFA en su sitio web oficial, el repechaje se jugará en marzo y contará con seis selecciones: dos de Concacaf, una de la AFC, una de la CAF, Bolivia por la Conmebol y Nueva Caledonia por la OFC.

Las cuatro de peor Clasificación Mundial, también conocido como Ranking FIFA, jugarán dos semifinales, mientras que las dos restantes aguardarán cada una en una final. Así, se repartirán las últimas dos plazas disponibles para el Mundial 2026.