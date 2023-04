Qué pasa con Bed Bath and Beyond y cómo puede afectar al sur de Florida

escuchar

La tienda estadounidense Bed Bath and Beyond, especializada en artículos para el hogar, se declaró en bancarrota este domingo. A través de un comunicado, los miembros de la empresa explicaron que la mayoría de sus sucursales en el país norteamericano permanecerán abiertas hasta este martes. Sin embargo, el día de mañana comenzarán los cierres. Algunas tiendas ubicadas en el sur de Florida ya no están en funciones.

“Gracias a todos nuestros fieles clientes. Hemos tomado la difícil decisión de comenzar a liquidar nuestras operaciones”, dijeron en el mensaje difundido a través de sus redes sociales. Agregaron que quienes cuenten con cupones de descuento deberán utilizarlos antes del miércoles, ya que este día dejarán de tener validez. En su lugar, los dueños de la compañía ofrecerán “grandes rebajas” en sus productos debido a los cierres.

En algunos casos, las empresas se declaran en bancarrota solo para eliminar sus deudas y otros gastos que ya no pueden liquidar. Sin embargo, no significa que cerrarán de manera permanente. En el caso de Bed Bath and Beyond, aunque lograra superar su conflicto financiero, su futuro no está garantizado, según explica CNN. Los dueños mostraron su deseo de vender una parte o la totalidad de la compañía para frenar el cierre de tiendas. No obstante, si no aparece algún interesado, Bed Bath & Beyond se liquidará por completo y serán clausurarás definitivamente todas sus instalaciones.

Los cupones de descuento serán válidos solo hasta este martes; el miércoles comenzarán los cierres de sucursales Google Maps

Los empresarios informaron que actualmente tienen una deuda de US$5200 millones y activos de US$4400 millones. El domingo obtuvieron US$240 millones en financiamiento para mantenerse a flote lo suficiente como para cerrar los negocios y liquidar las operaciones. Los clientes podrán encontrar mercancía con descuento a finales de esta semana. Los artículos que se adquieran antes del miércoles podrán ser devueltos hasta el 24 de mayo, las ventas posteriores serán definitivas. Respecto a las tarjetas de regalo, serán aceptadas solo hasta el próximo 8 de mayo.

Desde inicios de año, los dueños de la empresa habían advertido a los inversores de la probabilidad de que la compañía no sobreviviera. El pasado 5 de enero, las acciones de Bed Bath and Beyond se desplomaron aproximadamente en un 30% en el mercado de valores. En ese entonces, los propietarios anunciaron que tenían “dudas sustanciales” respecto a continuar con las operaciones del negocio.

¿Qué pasa con las tiendas del sur de Florida?

En total, Florida tiene 41 sucursales de Bed Bath and Beyond. Algunas de estas cerraron permanentemente a principios de año como parte de una reducción de la empresa, según explicó McClatchy News. En el caso del sur del estado, la cadena cuenta con 15 tiendas, nueve de ellas están abiertas para que las personas aprovechen los últimos beneficios que se otorgarán los siguientes días, como el uso de cupones, tarjetas de regalo y descuentos. Estas son:

Aventura: 19205 Biscayne Blvd.

19205 Biscayne Blvd. Boca Ratón: 1400 Glades Rd. y 20560 Carretera estatal 7

1400 Glades Rd. y 20560 Carretera estatal 7 Área de Coral Gables: 3301 Coral Way

3301 Coral Way Davie: 1801 Universidad del Sur Dr.

1801 Universidad del Sur Dr. Fort Lauderdale: 2701 N. Federal Hwy.

2701 N. Federal Hwy. Kendall: 8380 S. Dixie Hwy.

8380 S. Dixie Hwy. Área de Miami International Mall: 10640 NW 19th St.

10640 NW 19th St. Jardines de Palm Beach: 2410 PGA Blvd.

2410 PGA Blvd. Royal Palm Beach: 540 N. Carretera estatal 7

Bed Bath and Beyond es una empresa especializada en artículos para el hogar Google Maps

Solo una se encuentra temporalmente cerrada:

Coral Springs: 4631 North University Dr.

Mientras que en cinco ya se anunciaron cierres definitivos:

Boynton Beach: 371 N. Congress Ave.

371 N. Congress Ave. Hialeah: 1460 W. 49th St.

1460 W. 49th St. Delray Beach: 14824 S. Military Trail

14824 S. Military Trail Pompano Beach: 3459 N. Federal Hwy.

3459 N. Federal Hwy. Sunrise: 12801 W. Sunrise Blvd., cerca del centro comercial Sawgrass Mills.

LA NACION