Qué pasa con Medicaid en EE.UU.

Luego de una pausa en las evaluaciones de selección para afiliados a Medicaid por la pandemia de Covid-19, los estados reanudaron este servicio para asegurarse de que los beneficiarios califiquen para la cobertura médica. En consecuencia, alrededor de 600 mil estadounidenses perdieron este beneficio, un programa de seguro médico público para personas y familias con ingresos y recursos escasos. Los números han generado alerta entre los legisladores, dado que consideran que son muchas las personas que se quedarán sin acceso a los servicios de salud básica.

KFF Health News, una organización especializada en investigar sobre temas de salud, hizo un análisis para determinar cuáles eran los motivos de esta gran ola de quita de Medicaid. De acuerdo con la información que recibió de varios estados, a la mayoría de beneficiarios se les quitó por no haber completado el proceso de afiliación correctamente o por no enviar los documentos requeridos. Cabe destacar que, como una medida que estuvo vigente durante la pandemia, algunos estadounidenses con discapacidad y de bajos recursos económicos podían tener cobertura incluso si ya no calificaban. No obstante, esta prórroga llegó a su fin desde abril pasado.

Cerca de 15 millones de personas perderán la cobertura de Medicaid Shutterstock

Este panorama significa que muchos pacientes ya no podrán cubrir sus recetas y deberán cancelar las citas médicas que ya tenían programadas. Como respuesta, legisladores y defensores del programa han alzado la voz para pedir que se detenga el proceso de revisión. “Meses después, cuando las enfermedades crónicas no tratadas se salgan de control, (los desafiliados) terminarán en las salas de emergencias, donde los trabajadores sociales deberán ayudarlos nuevamente a unirse al programa”, consideró Ed Clere, republicano miembro de la Cámara de Representantes de Indiana.

Se prevé que alrededor de 15 millones de personas se queden fuera de Medicaid en lo que resta del año, a medida que los estados continúan con la evaluación de elegibilidad. La tasa de personas sin seguro aumentaría a un mínimo histórico de 8,3% a 9,3%, de acuerdo con el mismo medio citado.

Viola la ley, según los legisladores

Desde la consideración de algunos legisladores, como los de Florida y Arkansas, la forma en la que se les ha informado a los afiliados su expulsión del programa infringe la ley federal. En algunos casos, el aviso les llega a través de un correo electrónico o mensaje de texto de que “su Medicaid para este período está por terminar”, en lugar de explicarles los motivos. La ley exige que se les informe la razón por la que pierden su cobertura y que se les dé opciones para apelar la decisión.

Dan Tsai, director del Centro de Servicios de Medicaid, expuso que esas quejas serán tomadas en cuenta y que se observará con más detenimiento el proceso que llevan a cabo los estados. “Si descubrimos que no se están siguiendo las reglas, tomaremos medidas”, declaró. Además, coincidió en que la manera en que se les avisó es incorrecta, dado que “en los últimos tres años se les ha dicho a las personas que ignoren el correo (el que dice que su Medicaid está por terminar)... Y de repente ese correo importa”.

Los pacientes que estaban en medio de un tratamiento a través de Medicaid se quedarán sin cobertura Shutterstock

¿Cómo evitar la cancelación del Medicaid?

Si una persona solicita una revisión de su caso antes de que su cancelación entre en vigencia, puede permanecer con cobertura mientras se lleva a cabo el proceso de apelación. Incluso después de que se les cancele la inscripción, los estadounidenses tienen 90 días para restablecer el servicio.

