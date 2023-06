Qué pasará con las Marchas del Orgullo 2023 en Florida

escuchar

A principios de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de proyectos de ley con el argumento de proteger a la niñez. Sin embargo, sus críticos vieron en ellos un fuerte paquete legislativo en contra de la comunidad LGBTQ+. Ahora, con la llegada del Mes del Orgullo, en algunas ciudades se cancelaron los eventos, ante el temor de repercusiones legales o una reacción violenta por parte de los detractores de tales ideologías. En otras, los miembros están decididos a continuar con las actividades.

Junio es el mes del Orgullo en Estados Unidos. Este fin de semana, los parques temáticos y hoteles de Orlando tendrán sus actos anuales, incluso después de que se aprobaran las leyes en Florida. En contraparte, hace unas semanas y debido al clima político en el estado, Tampa Pride dio marcha atrás en su evento anual Pride on the River. “Al final, no queríamos correr ningún riesgo”, dijo Carrie West, presidenta de la asociación en declaraciones consignadas por el medio local Tampa Bay. En este caso, la decisión se tomó luego de que DeSantis firmó la ley HB 1438, con penas para los negocios que admitan niños en espectáculos en vivo para adultos.

DeSantis ha promulgado diferentes proyectos de ley en los últimos días flgov.com

El año pasado, el Pride on the River incluyó un desfile en barco, fuegos artificiales y actuaciones drag. “Fue una gran oportunidad para personas de todas las edades”, agregó West al enfatizar que el festival era para toda la familia.

Además del proyecto mencionado, DeSantis firmó otros que incluyeron el HB 1069, que “establece requisitos relativos a títulos y pronombres” y el SB 254, con el que se prohíbe el tratamiento de reasignación de sexo a pacientes menores de 18 años. En ese contexto, grupos como Equality Florida alzaron la voz: “DeSantis firmó la mayor lista de proyectos de ley anti-LGBTQ en una sesión legislativa en la historia del estado”, afirmó Joe Saunders, directivo en la organización.

Las medidas relativas a los espectáculos drag y los tratamientos entraron en vigor de forma inmediata, mientras que las de los pronombres y una restricción de baños por sexo cobrarán vigencia a partir del 1º de julio. Todos estos cambios han obligado a los organizadores de eventos a modificar los requisitos de admisión por edad, para que no se admitan niños.

Manifestantes se dirigen hacia St. Pete Pier en St. Petersburg, Florida, el sábado 12 de marzo de 2022 durante una marcha para protestar contra el controvertido proyecto de ley "No digas gay"

Authentic Florida publicó una serie de eventos alusivos que tendrán lugar en diferentes partes de Florida. En Miami, el domingo 18 de junio habrá un homenaje con himnos, que se describe como una actuación “para toda la familia”, con canciones de “Madonna y Lady Gaga, conectando la música con la lucha por la igualdad LGBTQ+ que abarca diferentes décadas”.

En la ciudad de St. Cloud, a las afueras de Orlando, cancelaron un evento previsto para el 10 de junio. “Florida aprobó recientemente una serie de leyes contra la comunidad LGBTQIA+ que han creado un clima de miedo y hostilidad. Creemos que celebrar un evento LGBTQIA+ en este entorno pondría en peligro a nuestra comunidad”, acordaron los representantes.

Por su parte, en la localidad de Treasure Coast se canceló la Marcha del Orgullo y se restringieron otros eventos solo para mayores de 21 años. Los representantes de la comunidad informaron que la decisión se tomó luego de múltiples conversaciones con los funcionarios de Port St. Lucie. Por otro lado, los organizadores de las actividades en el condado de Lake decidieron seguir adelante.

Alertas de viaje a Florida

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), por sus siglas en inglés, emitió una advertencia formal de viaje a Florida a mediados de mayo, en la que describió al estado como “abiertamente hostil hacia los afroamericanos, la gente de color y las personas LGBTQ+”.

El grupo de defensa del colectivo LGBTQ Equality Florida hizo un aviso similar, en tanto que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el grupo de derechos civiles de los latinos más antiguo del país, emitió otra alerta ante las recientes leyes contra la inmigración ilegal.

LA NACION