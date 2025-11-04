¿Qué se elige en las elecciones de Texas y California este 4 de noviembre?

Este martes 4 de noviembre, se llevarán a cabo elecciones en Texas y California. Mientras que el Estado de la Estrella Solitaria se deciden 17 enmiendas constitucionales, además del reemplazo de un legislador fallecido, el Estado Dorado debe decidir sobre la Proposición 50, impulsada por el gobernador Gavin Newsom.

Qué se vota en California este 4 de noviembre: detalles de la Proposición 50

California debe decidir sobre la Proposición 50, impulsada por Gavin Newsom, que plantea la elaboración de nuevos mapas congresionales. El proyecto surge en respuesta a la redefinición de distritos que impulsaron ciertos estados republicanos, entre ellos Texas.

Gavin Newsom impulsa la Proposición 50 en California

Según lo que establece la guía oficial de la propuesta, en caso de que sea aprobada, el cambio se aplicará de manera temporal desde 2026 hasta 2030, cuando el nuevo censo de Estados Unidos deberá definir los límites de distritos.

En caso de un rechazo, se mantendrán los esquemas actuales que fueron aprobados en 2022 por la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California.

Qué se vota en Texas este 4 de noviembre: 17 enmiendas constitucionales y un puesto vacante

El estado gobernado por Greg Abbott va a las urnas este 4 de noviembre para decidir sobre 17 enmiendas constitucionales que aplican a todo el territorio y que mayoritariamente se refieren a temas impositivos. De acuerdo con el Departamento de Elecciones del Condado de Dallas, estos son los cambios puestos a votación:

Fondos para educación técnica

Crea el Fondo de Infraestructura de Instituciones Técnicas Permanentes y el Fondo de Educación de Fuerza Laboral Disponible, que estarán destinados al apoyo del Sistema de Colegios Técnicos de Texas.

Prohibición de impuesto a ganancias de capital

Prohíbe la creación de cualquier impuesto sobre las ganancias de capital realizadas o no realizadas que genere una persona, familia, patrimonio o fideicomiso.

Baja de fianza obligatoria en ciertos delitos graves

No permite otorgar fianza a quienes sean acusados de ciertos delitos sexuales o violentos.

Ventas: parte de impuestos al Fondo del Agua

El Fondo de Agua de Texas recibirá los ingresos de los impuestos sobre ventas una vez que superen cierto umbral. La legislatura podrá ajustar el monto límite.

Exención de property tax a alimentos para animales en venta

La enmienda dispone una exención de impuestos sobre los alimentos para animales que tenga una persona de la propiedad para la venta minorista.

Prohíbe impuestos a transacciones/operadores de valores

No se pueden aprobar leyes que creen impuestos dirigidos a entidades que realizan transacciones que transmitan valores.

Exención predial para cónyuges de veteranos fallecidos

Los cónyuges de personas fallecidas por enfermedades relacionadas con el servicio militar tendrán una exención de impuestos sobre la propiedad en su vivienda principal.

La mayoría de las enmiendas en Texas proponen exenciones de impuestos

Prohíbe impuestos de herencia y donaciones

Según esta enmienda, se prohíbe aprobar leyes que establezcan impuestos sobre la propiedad de una persona fallecida.

Exención a bienes muebles usados para producir ingresos

Permite a la legislatura de Texas a eximir impuestos por US$125 mil del valor de mercado de una propiedad personal usada para la producción de ingresos.

Exención temporal por vivienda destruida por incendio

La enmienda plantea ofrecer una exención temporal del impuesto a la vivienda para las mejoras realizadas a residencias destruidas por un incendio.

Más exención escolar para mayores y personas con discapacidad

En este caso, las viviendas de personas mayores o con discapacidad reciben un aumento en la exención de impuestos de US$10 mil a US$60 mil.

Reforma a la Comisión de Conducta Judicial

La enmienda sugiere modificar la composición de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, establecer un tribunal temporal para revisar las recomendaciones de la comisión y cambiar la autoridad que rige la mala conducta judicial.

Aumenta exención escolar de vivienda principal

se prevé aumentar el monto de la exención de impuesto ad valoren para viviendas familiares de un distrito escolar de US$100 mil a US$140 mil.

Instituto de Prevención e Investigación de la Demencia

Establecer el Instituto de Prevención e Investigación de Demencia de Texas con un fondo inicial de US$3000 millones.

Derechos parentales como decisión primaria

Otorga mayor autoridad a los padres sobre sus hijos, concretamente en lo que refiere al “cuidado, custodia y control”.

Votación por ciudadanía

Cambia la Constitución de Texas para indicar explícitamente que los no ciudadanos de Estados Unidos no pueden votar.

Texas vota una enmienda para prohibir votar a los no ciudadanos.

Exención predial por infraestructura de frontera

Permite a la legislatura estatal aprobar una exención de impuestos a la propiedad cuando se construyan en condados que limitan con México.

Texas también vota para reemplazar a un legislador fallecido

En el Distrito 18 del Congreso de Texas, los electores van a las urnas este 4 de noviembre para una elección especial en la que se elige al reemplazante de Sylvester Turner, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que falleció el 5 de marzo de 2025.